新冠肺炎｜郭國全分析影響：港難獨善其身　全球振興經濟前路艱鉅

新冠肺炎疫情肆虐數月，全球經濟大受影響。皇仁舊生會今日（17日）推出百周年會慶「皇仁家書」系列第五集，當中舊生會名譽顧問、前政府經濟顧問郭國全分析疫情對港影響，全球振興經濟前路艱鉅，香港亦不能獨善其身，「當邊境重開、旅遊恢復，其他國家的問題將成為我們的問題。」

舊生會名譽顧問、前政府經濟顧問郭國全認為，全球振興經濟前路艱鉅。（資料圖片）

郭國全指出，在疫情下香港不能獨善其身，不能自行解決問題，生活不能自行復常，形容「當邊境重開、旅遊恢復，其他國家的問題將成為我們的問題。」他又指，全球振興經濟的前路艱鉅，而疫情正揭示了各地互相依賴，習以為常，這種高度融合將有隱憂。郭認為，疫情後當經濟陸續恢復，全球各國需反思，如何從專門化和自給自足之間取得平衡。

皇仁舊生會名譽顧問、前政府經濟顧問郭國全。（皇仁舊生會網站）

另外，舊生會「初創校友互助平台」成員、初創企業創辦人陳健明則在文章中，分享金融科技創業經歷，以及比較17年前後疫情下的個人成長與皇仁精神。

家書系列旨在與皇仁社群分享感受和反思，促進皇仁舊生間的交流，全年會慶以「服務皇仁，百年責任」為主題，兩篇文章已上載至舊生會網站。