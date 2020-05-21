劉小麗補選DQ案｜政府指宣誓案裁決具延續性　官直言：不合邏輯

有「小麗老師」之稱的劉小麗，2016年宣誓就任立法會議員時，因以龜速讀誓詞，被指不夠莊嚴尊重，最後被裁定其宣誓無效，失掉議員資格。她兩年後參選同區的補選，選舉主任未有讓她作任何解釋，便即取消其提名。劉因而申請選舉呈請，法官認為選舉主任做法有欠公允，裁定劉勝訴之餘，亦令該次補選中當選的陳凱欣變成「非妥為當選」，或會因而失掉議席。 案件聆訊時，代表政府的律師曾指劉曾因宣誓不當，並被裁定未乎憲制要求，並應有延續性，不能在同區再續，又指除非劉表明後悔，才會再有資格參選。惟法官認為律師說法不合邏輯，坦言不能認同。

劉小麗到高院領取判詞後，稱覺得今次只屬慘勝，亦稱法官還她一個公道。(朱棨新攝)

呈請人為劉小麗，答辯人為選舉主任郭偉勳，及該次選舉中獲勝的立法會議員陳凱欣。

未見有緊急情況不能讓劉解釋

法官周家明在判詞指，要決定劉小是否符合參選的憲制要求，在於她是否改變其以往的立場，真誠地擁護《基本法》和效忠香港特別行政區。惟選舉主任在「DQ」劉小麗的決定前，未有給予劉解釋的機會。

法官指觀乎本案情況，未有任何緊急情況令選舉主任無法作出此舉，因而認為，是次選舉程序上存在不公。

劉在被「DQ」選區再參選

代表政府資深大律師莫樹聯在早前陳詞時，雖曾同意一個曾被裁定非真誠擁護基本法，並不是永遠將被禁止參加日後的立法會選舉，但莫認為，也要看該名人士是否有作出「後悔」(repent)的表現。

莫當時指本案屬例外情況，因劉小麗在宣誓事件中被褫奪議席，其涉及的選區，正是是次補選的選區，認為宣誓案的裁決有延續性，亦會影響她參與這次補選。

宣誓案僅指當日事件

周官表明不能接受莫的說法，並指2016年宣誓風波的司法覆核案中，劉雖被裁定非真誠擁護《基本法》，但認為該裁定僅限於劉在2016年10月12日當天的宣誓事件，不能以此視為裁定劉在一般情況下，也不能滿足憲制要求。

莫的說法不合邏輯

周官續指，無論是人大就宣誓的釋法，或梁頌恆和游蕙禎的宣誓風波司法覆核案中，都未能支持莫所提出的論點。周官又指，若劉不可參加該次九龍西的補選，但又可參加其他選區的補選，莫的說法便是不合邏輯。

但周官主要認為選舉主任未有給予劉解釋機會，令程序出現不公，故裁定劉勝訟，而陳凱欣被裁定非妥為當選。

案件編號：HCAL 245/2019