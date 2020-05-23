家長查詢留學淡季變旺季　升學顧問：5日接聽數量相等於兩個月

本港近日接二連三牽起不少風波，當中DSE歷史科一條涉及中日關係的題目，致考評局最終宣布取消試題；而全國人大會議周五（22日）開幕，「港版國安法」被納入議程，料表決後授權予人大常委展開立法工作，將列入《基本法》附件三，最快8月在港實施相關法例。 有升學顧問表示，就以往情況現時屬升學查詢的淡季，惟因應近日政治環境、學術等問題，升學查詢近日急增，「呢4、5日嘅查詢數量相等於1至2個月嘅查詢」。另有升學總監透露，有家長查詢期間一度表示「愈快走愈好」，故今年初亦曾協助學生插班到外國升學。

全國人大會議周六（22日）開幕，「港版國安法」被納入議程，表決提請人大常委立法後，將納入《基本法》附件三公布在香港實施。（資料圖片）

歐洲疫情重災 有家長查詢到泰國升學

就近日升學查詢的情況，升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘表示，基於現時政治環境、經濟因素以及學術自由等問題，相信留港升學會造成一定壓力。他指出，以往這段時間是升學查詢的淡季，但近日接獲的查詢急增，一度形容「由朝早7點開始聽電話到晚上，呢4、5日嘅查詢數量相等於1至2個月嘅查詢。」

陳思銘續指，家長主要查詢到英國升學情況，亦有接獲澳洲、加拿大升學的疑問。惟因歐洲屬疫情重災區，加上英國升學的門檻高、較昂貴，故近日出現不少到泰國升學的查詢。陳解釋，當地設有英國著名傳統國際學校，例如泰國哈羅國際學校，入場費門檻較低，約30萬港元一年，較英國便宜10萬元，故不少家長亦會考慮。

升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘表示，因應近日連串情況，海外升學查詢急增。（資料圖片／吳煒豪攝）

陳思銘稱，泰國哈羅國際學校亦針對香港情況提供特別安排，稱疫情倘有緩和，歐洲當地的封關措施一旦放寬，原本已入讀該校的香港學生能夠隨時退學，並獲得一定金額的退款安排。

有家長希望子女去外國「愈快愈好」



Hopeland Academic升學總監姚大衡亦表示，近日升學查詢急增，較以往多兩至三成。姚指出，由去年發生社會事件已接獲不少家長查詢海外升學情況，但因應疫情爆發，今年2、3月有回落跡象，惟近日情況有變，以及不少英國學校都承諾，倘今年9月未能開學，能夠辦理退款手續，故有不少家長已為子女報名，更有部分稱「愈快愈好」，他透露今年初亦有協助處理個別學到當地插班事宜。