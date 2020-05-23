港版國安法｜稱助港經濟繁榮　民眾聯席：港短期會有動盪

「港版國安法」被納入人大會議議程，引起香港社會熱烈討論。該法例針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預四種行為，有關法律將列入《香港基本法》附件三，由香港特區公布實施。 建制團體民眾聯席今日(23日）召開記者會，表示歡迎中國全國人民代表大會發表「港版國安法」。前中央政策組顧問關品方表示，香港人對國安法的疑慮是有民主派誤導引起。他指澳門早已訂立《基本法》23條，但未有出現民主派所講的以言入罪或外商撤資，反而經濟繁榮，而歐美亦沒有制裁澳門，而是加大對澳門的投資，故此國安法是維護香港安定繁榮發展的重要基石。不過他又相信，立法會令香港短期內出現動盪，香港會在中美貿易戰的背景下，成為美國的打擊對象。

是次23民眾大會邀請了多個政界，學術界及法律界名人參加， 包括陸人龍，曹宏威，馬恩國和何君堯，以及華記及李梓敬等網路紅人。

左二關品方，左三林勁放，最右趙麗娟。（高仲明攝）

召集人趙麗娟則感謝有逾二百萬香港市民參與由何君堯議員發起的聯署行動，支持23條立法。她希望透過下午舉行的23民眾大會，凝聚更多民眾支持，希望可以向香港特區政府和各政黨發聲，盡快為基本法23條及國歌法通過立法程序。她批評民主派阻礙香港基本法23條及45條立法，更制造仇中思想，挑起社會矛盾，煽動民眾違法達義。



建制團體民眾聯席今日(23日）召開記者會，表示歡迎中國全國人民代表大會發表「港版國安法」。（高仲明攝）

民眾聯席理事，香港政研會青年主席林勁放表示，港版國安法國23條立法是普選的前提。他補充，歐美各國亦曾因為擔心外國干預選舉， 已訂立多條國安法，例如禁止政黨收取外國捐獻，監控境外非政府組織在本國的政治行動。 他批評外國政客譴責中國訂立國安法，是自相矛盾及雙重標準。