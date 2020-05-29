【新冠肺炎】培生宣布秋季特別「加開」IGCSE考試

受到新冠肺炎疫情影響，培生早前宣布取消本年五月至六月本港舉辦國際普通中學教育文憑（IGCSE）和國際高級程度會考（IAL）等考試。培生昨日宣布，今年秋季特別「加開」考試，增設一次的IGCSE考試，同時舉辦IAL數個科目考試，包括原定於5或6月最後一次評估的科目。

受到新冠肺炎疫情影響，培生早前宣布取消夏季IGCSE及IAL等考試。（資料圖片／梁騰威攝）

培生昨日宣布，今年秋季會「加開」國際考試科目，新安排適用於所有準備國際考試課程的考生，包括新報名、延期和重考生，以及原定5月和6月應考夏季系列考試的考生，但最終視乎需求而定。

培生指，本年秋季將為大部分IGCSE科目提供考試，屬本年的特別安排，是考生今年獲得成績的最後機會。至於明年一月春季，將只提供物理、化學及生物學，和數學A、B科目等考試。

至於IAL及IAS，培生將會新增數個科目考試，包括原定於本年5月或6月最後一次評估的科目，而10月舉行的IAL考試時間表，將會有特別調整。

培生指，受到疫情影響，取消夏季考試對師生有所影響，故首要目標是確保考生能獲得準確和公平的分數及成績，從而能夠繼續升讀大學。培生指，自二月初起，一直與英國教育部和其他考試委員會等合作，以確定評估考試運作的細節。考生如欲報名參加秋季系列考試，可聯絡考評局等獲授權的考試中心。