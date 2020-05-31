新冠肺炎｜大館匡智會餐廳單日生意低見455元　米芝蓮大廚助抗疫

新冠肺炎疫情近日雖然有所緩和，但是餐飲業早前受影響而大受打擊。為智障人士服務的匡智會，在舊中區警署活化而成的大館開設西式餐廳「hc:Bistro」，聘有10位智障人士擔任廚師和侍應。 作為飲食業一員，hc:Bistro也受疫情影響，餐廳單日生意曾低見400多元，僅能依靠熱心公益的財團慷慨捐贈防疫物資，智障人士亦一度失去工作訓練的機會，要留家抗疫。近月本港疫情大有改善，餐廳復業再出發，除了獲得五星級酒店大廚義助訓練廚藝，也有米芝蓮2星中菜行政總廚擔任義務顧問。

hc:Bistro已聘請了10名智障人士，另聘有五名健全人士輔助他們工作。（黃寶瑩攝）

智障人士亦可任侍應和廚師 匡智會盼釋大眾誤解

在繁華的高樓中穿過半山扶手電梯，踏進滿佈古典建築的大館，繼續拾梯以上。在那茂密的大樹旁，鳥語花香，便是匡智會聘有智障人士的餐廳hc:Bistro。

匡智社會企業部助理業務經理梁議云說，現時餐廳已聘請了10名智障人士，另聘有五名健全人士輔助他們工作；而開設餐廳的初心，是為了建立平台讓智障人士面對大眾。她認為社會大眾存在着誤解，以為智障人士的能力低，只能應付如庇護工場的簡單工作。

但她糾正指，只要提供適當的訓練和機會，智障人士亦能擔任侍應和廚師，希望他們在餐廳累積經驗後，最終能獨當一面在外就業。因此即使最近經營遇到困難，亦沒有打算裁員減薪。

梁議云（右一）認為，社會大眾存在着誤解，以為智障人士的能力低，只能應付如庇護工場的簡單工作。（黃寶瑩攝）

單日只賣幾個餐 生意比疫前少九成

惟世事無常，餐廳開業不足兩年，便出現新冠肺炎疫情。梁議云透露，自疫情開始，單日的生意經常徘徊於數百元，更一度低見445元。與疫情前相比，生意額大跌九成，「一個餐先100蚊，400蚊即係一日先賣得幾個餐。」

但餐廳並無坐以待斃，於疫情初期推出全新的減價菜單、增加食物的款式，並提供手機平台送餐服務、外賣自取享八折優惠等，亦縮短營業時間以節省開支，期望經過一連串的改動，生意能重新好轉，讓智障人士不至於失去工作的歸屬。

智障人士製作的日式特濃芝士蛋糕，將於6月初登陸一田短期發售。（黃寶瑩攝）

九龍香格里拉酒店​大廚義助訓練廚藝

雖然疫情並未有遏止的跡象，前路仍艱險困難，但梁議云慶幸人間有愛，餐廳獲多名好心廚師義務幫忙。例如九龍香格里拉酒店行政總廚（西菜）劉志榮、曾任酒店米芝蓮2星中菜行政總廚葉志祥擔任義務顧問，協助餐廳設計餸菜包。

她透露，二人將於6月到餐廳訓練智障人士，除了讓他們學得一技之長外，屆時客人亦能以低廉的價錢，享受大廚親自下廚的食品。她又指，九龍香格里拉酒店行政主廚（糕餅）孔志賢，近日亦傾囊相授「日式特濃芝士蛋糕」的製作方法，更準備於6月初在一田超市發售。「以前香港人去日本好鍾意抬兩個蛋糕返嚟，而家可以輕鬆原個買走！」

大財團捐贈抗疫物資 口罩可用至年底

梁議云續說，在疫情爆發初期，有不願公開名字的大財團得知餐廳經營困難，連口罩也無力採購，於是贈送了大量物資。「好記得嗰陣居然有人去打劫廁紙，但財團畀我哋嘅抗疫包係有卷裝廁紙，連米都有！同學仔（智障人士）就唔使打劫，真係窩心到暈低。」她更指，受財團的義助後，現時口罩的存量可使用至今年底。

留家抗疫多月 期待復工「唔使喺屋企咁悶」

智障人士John和Jackie於餐廳開業之初，便擔任侍應至今。然而梁議云因擔心染病的風險，響應政府的呼籲讓他們留家抗疫，直至本月初才重拾工作。停工多月，二人均對復工感到期待，「好開心！見到好多客人，可以傾計，唔使喺屋企咁悶！」

John指在停工期間，偶爾會行山和跑步消磨時間，例如到長洲北眺亭和氣象站欣賞風景。Jackie亦補充，只會在人少的時候脫下口罩。重返崗位後，他們在準備營業前均會量度體溫，並以1:99的漂白水消毒桌椅。

梁議云認為，輕度智障人士的工作能力無異於健全人士，指他們只需眼神的肯定和簡單的鼓勵。她更指，智障人士對於工作忠心耿耿，身體不適仍會堅持上班，反而教導她敬業樂業的精神。「如果社會各界人士開綠燈支持我哋，為咗智障人士嘅就業，我哋會衝出去建立新嘅餐廳！」