【港版國安法】美國將取消對港特殊地位　鍾國斌：無諗過行咁大步

美國總統特朗普宣布，將會取消美國對香港的特殊貿易地位，包括會採取行動取消香港獨立關稅區地位和施加旅遊限制。多個商界人士今早（30日）出席商台節目《政好星期六》時表示，預計到美國會採取相關行動，但估計暫時對工商界影響不大。 行政會議成員林健鋒表示，本港到美國出口產品不多過0.1%，相反美國每年在香港賺取的貿易順差超過300億美元，認為今次美國的舉措將會是「損人不利己，懲罰自己公民。」不過，他相信，在這段期間，香港要承受「短暫的陣痛」，特別會影響美國入口生意如牛肉、酒類等。

（圖左起）自由黨黨魁鍾國斌、廠商會行政總裁楊立門、行政會議成員林健鋒、工業總會主席 葉中賢今早出席商台節目，表達對美國對港制裁措施的看法。（商台提供）

未料美國制裁行動「咁大步」 暫對工商界影響不大

人大會議早前通過制訂港版國安法，美國總統特朗普宣布，將會採取行動取消香港獨立關稅區地位和施加旅遊限制。自由黨黨魁鍾國斌在節目上表示，已預料美國會採取這一步行動，「只係無諗過行咁大步，以為只會一步步咁行。」

行政會議成員林健鋒同意，但認為目前措施對工商界影響不大，本港到美國出口產品不多於0.1%，相反美國每年在香港賺取的貿易順差超過300億美元，認為今次美國的舉措將會是「損人不利己，懲罰自己公民。」不過，他相信，今次措施會影響本港入口美國生意如牛肉、酒類等，而在這段期間，香港要承受「短暫嘅陣痛一定有，但承受得起。」

另外，美國有意限制對本港出口高科技產品，工業總會主席葉中賢則表示，工業界一般不會入口美國設備，但大學高端科研或會使用美國製特別儀器，相信對大學研究會有所影響，不過近年中美貿易戰，美方已對大學科研設備出口檢查嚴謹，目前已逐步適應。

人大會議早前通過制訂「港版國安法」，美方隨即公布將取消香港特殊貿易地位。（中新社）

憂美方影響聯繫匯率 「殺傷力會好強」

鍾國斌表示，相信現時美國對香港採取的貿易制裁措施影響不大，但若措施涉及中國出口，不容忽視對香港的連帶影響。他續指，若美方對港採取金融措施，「殺傷力就會好強。」他不排除美國有意影響聯繫匯率，「如果美元結算唔同你清，香港可以冧檔，但佢係咪去到咁極端?」

不過，廠商會行政總裁楊立門就較為樂觀，不認為美方會從聯繫匯率入手，原因是美國商貿仍依賴內地，如美國家庭有九成生活用品從內地入口，「政治家有一套，但商界會有盤算。」林健鋒則認為，若美方採取這一步，會引發其他國家對美的信心危機。

至於就「港版國安法」對商界的影響，鍾國斌認為，對本地商界有利，認為可以穩定本港示威活動，但國際貿易前景或存在不明朗因素。楊立門亦表示，商界全體歡迎國安法，但近年本港出現仇中情緒，長遠應思考如何改善兩地關係，以共同合作。