紀評會反對公務員凍薪倡議　批「別有用心」：必破壞紀律部隊士氣

受疫情影響，各行各業都大受打擊，有公司要求員工減薪，甚至裁員。紀律部隊評議會表示，知悉坊間有建議今年不依從機制調整薪酬，打算凍薪或減薪，紀評會表示強烈反對。 紀評會批評，近年公務員的年度薪酬調整有「被政治化」的趨勢，認為有「別有用心」的人士大做文章，阻延程序，認為若政府不跟隨機制調整公務員的薪酬，必定破壞各紀律部隊的團結力及士氣，嚴重打擊紀律部隊人員的士氣。

紀律部隊評議會說，若政府不跟隨機制來調整公務員的薪酬，必定破壞各紀律部隊現有的團結力及士氣。（資料圖片／梁鵬威攝）

紀律部隊評議會表示，在5月28日曾與公務員事務局局長聶德權見面，知悉坊間有建議今年不依從機制調整薪酬，打算凍薪或減薪，紀評會表示強烈反對。

稱在社會運動及疫情下緊守崗位

紀評會表示，過去一年期間，香港受「反中亂港份子」和新型冠狀病毒的困擾，但各紀律部隊為維持香港穩定，一直緊守崗位。在社會動盪時，各紀律部隊主動出任特務警察，希望香港盡快恢復社會秩序，但卻要承受被「反中亂港份子」起底，甚至擔心牽連家人被網上欺凌的風險。

紀評會又說，在疫情最嚴峻時，各紀律部隊克盡己任，包括懲教署、飛行服務隊同事等，而入境處職員先後前往日本橫濱和內地武漢，接走當地的滯留港人，海關亦無懼受感染風險緊守關口。

2019年11月23日，一批手臂掛上藍色手臂帶的「特務警察」在律政中心一帶巡邏。（資料圖片／麥凱茵攝）

保安局副局長區志光早前往日本，協助正在橫濱的「鑽石公主號」郵輪上的港人回港。（資料圖片／羅君豪攝）

稱政府帶頭凍薪或阻經濟復甦

紀律部隊評議會說，政府是香港的最大僱主，而公務員薪酬調整一直是私人市場的指標，若政府今次帶頭減薪、凍薪，外間機構或會跟隨，引發全港減薪的「漣漪效應」，令各行各業受影響，阻延經濟復甦。

紀評會又說，政府推出一系列紓困措施，包括向行業提供資助等，但公務員並未有受惠，若公務員薪酬有上調，或會帶動連鎖效應，令整體經濟活動活躍起來，帶動消費，加速經濟復甦。

稱每月增薪只夠買三盒口罩

紀評會說，根據甲類消費物價指數，其升幅達2.9%。即使根據薪酬趨勢調查委員會的調查結果，在扣減公務員遞增薪額後，公務員的平均薪酬增幅仍將少於2%，落後於通脹。紀評會以一名月入2萬元的職員為例，稱每月獲增薪不足400元，僅能購買三盒過濾口罩。

另一公務員工會華員會日前向政府提出「3 + 3」方案，建議全體公務員連續凍薪3年，但另設3項特別安排，包括經濟復蘇後補回今年加薪幅度，並建議由明年度開始暫停薪酬趨勢調查兩年。華員會早前形容凍薪建議「相對溫和」，盡量減少對中低級公務員衝擊，方案是與市民「共渡時艱」。