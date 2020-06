「正義姐」被襲案　警方與律政司意見分歧　控方求再押後獲准

有網民今年2月在銅鑼灣時代廣場外空地舉行「和理Lunch」示威活動,期間有「正義姐」之稱的支持政府人士藍雪寶,在現場揮國旗及播國歌,並有舉機拍攝活動情況,期間遭人毆打及搶走眼鏡及手機。兩名男子被控襲擊傷人罪名,今(4日)在東區法院再提訊。控方指警方與律政司在應否分拆兩名被告審理上意見有分歧,裁判官不明為何警方不跟律政司意見,主控透露此案另外拘捕了5男,又指案件並不簡單直接,裁判官最後准案押後至8月14日再訊。

兩名被告為:蔡俊軒,23歲,學生,患有聽障,及黃卓熙,20歲,無業。兩人被控一項傷人罪,指他們在2月21日在銅鑼灣勿地臣街1號地下時代廣場非法和惡意傷害女子藍雪寶。

控方指警方就此案再拘捕了五人,懷疑與案件有關;另外律政司亦希望將案中二人分拆處理,但警方不認同意,故希望將案後至8月14日,待警方再索取法律意見。惟裁判官錢禮不明白為何警方可以反對律政司意見,質疑 「who has the legal knowledge, DOJ or police?」控方解釋本案並不簡單直接,希望法庭准許。

錢官最後批准案件押後,明言希望此次是最後一次。兩被告准原有條件保釋外出。

案件編號:ESCC 462/2020