尼泊爾男被迫遷涉縱火報復　鄰居夫婦遭波及死亡　否認誤殺開審

天水圍田心新村的鐵皮屋三年前發生奪命火災，一名尼泊爾籍男租客疑因欠租被迫遷出。他疑為報復，凌晨時份返回鐵皮屋縱火，隔離屋一對夫婦卻遭波及喪命。尼籍男事後被控兩項誤殺罪，他否認控罪，今(8日)在高等法院受審。

事發地點的鐵皮屋被燒至變型。(資料圖片)

+ 3 + 2

被告Gurung Shibakumar，40歲。他被控於2017年12月3日，在新界田廈路田心新村非法殺死陳嘉謨(66歲)和朱紅霞(55歲)。陳生前為退休貨車司機，朱則為家庭主婦。

業主派人收回單位兼上鐵鏈

控方讀出開案陳詞指，案發地點有多間鐵皮屋，每間屋再分拆多間房分租。被告居於83號屋的4號房，而死者夫婦則居於82號屋。由於業主未能收到部份租客的租金，因此找一名代表收回單位。代表曾和83號的尼泊爾藉租客爭執，代表之後以鐵鏈鎖上單位。

鄰居夫婦吸入濃煙致死

於2017年12月3月凌晨時分，83號屋起火。居於82號的死者夫婦未能逃出，在火警中喪命。控方指，兩名死者曾嘗試逃走。法醫指兩名死者最後因吸入濃煙死亡。

消防處和警方事後展開調查，認為火警非意外引致。現場的閉路電視片段則顯示，被告在火警後帶著個人物品逃離現場。

被告曾返回單位後跑走

被告在屯門醫院被捕，他承認在案發前返回83號屋，收拾其個人物品。被問為何時要跑走，他稱要到屯門醫院打針。警方在被告身上發現消毒酒精。

控方指，未有交租的被告因報復而縱火，最終令鄰居兩夫婦喪命。

案件編號：HCCC317/2020