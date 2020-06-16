中大光學圖譜助破解家貓基因　可助研究人貓共患疾病治療方案

貓是人類最喜愛的寵物之一，中文大學生命科學學院副教授陳廷峰團隊與日本遺傳學專家，早前合作完成一項貓基因圖譜研究工作，有助科學家了解及研究人貓共患疾病的治療方法。 今次研究新專利技術長距離光學圖譜，大大提升基因圖譜的準確性及完整性，成為迄今公布最完整的貓基因圖譜。而新技術能大大縮短拼湊基因排序作需的時間，是次貓基因排序連同除錯的過程，花近一個月便能完成。

是次研究以新專利技術長距離光學圖譜，對美國短毛家貓的基因進行分析，更省時及提高準確性。（曾凱欣攝）

中大生命科學學院研究團隊與日本遺傳學專家早前合作完成一項貓基因圖譜研究工作，以確定與疾病和體質相關的基因，有助科學家了解及研究人貓共患疾病的治療方法。

以現代貓品種作樣本 望為動物提供更適合個體化療程

貓是人類最愛的寵物之一，參與是次研究的中文大學生命科學學院副教授陳廷峰提到，雖然早於2007年已曾有科研團隊完成貓基因排序，但他認為，該次研所以阿比西尼亞貓為樣本，屬於較古老的貓品種，但是次研究是以現代及日本流行的家貓品種、名為「仙豆」的美國短毛貓，參考價值更大。

由於以往缺乏動物基因組資訊，動物界相應的精準醫學發展十分滯後，透過是次研究能有望為動物提供更適合的個體化療程。

被問題專利技術研發的過程，陳廷峰提到，該技術概念由2004年起步，開發過程花近十年時間。（曾凱欣攝）

新專利技術增準確性 迄今最完整貓基因圖譜

陳廷峰笑言，基因就如「遺傳密碼」，隱藏著不同的秘密。他提到，今次研究以自己亦有份開發的專利新技術長距離光學圖譜技術，對美國短毛家貓的基因進行分析。若利用傳統的方法將基因排序較花時，當中碎片因特徵差異太少無法準確拼砌；但以新技術，會先以瑩光標注基因特徵再作分析，加上能預先得知基因拼圖的總貌，能大大提升基因圖譜的準確性及完整性，成為迄今公布最完整的貓基因圖譜。

被問題專利技術研發的過程，他提到，該技術概念由2004年起步，1至2年後申請專利，由於但當中牽涉不少步驟及軟件配合，開發過程花近十年時間。他指，透過新技術，能大大縮短拼湊基因排序作需的時間，是次貓基因排序連同除錯的過程，花近一個月便能完成。

是次研究以新專利技術長距離光學圖譜，對美國短毛家貓的基因進行分析，更省時及提高準確性。（曾凱欣攝）

曾助小腦萎縮症家庭尋病源 發現最新基因變異

除了家貓，陳廷峰亦曾參與協助一個家庭測序基因研究。他提到，該家庭中多名成員患上小腦萎縮症，曾透過政府進行基因驗測，但亦未能找到病因。他透過新技術最終找出導致該家庭多名成員患上小腦萎縮症的「元兇」是最新的基因變異。他坦言，雖然現時仍然未有治療方法，該家庭無奈地只能避免生育下一代，但亦只少能踏出第一步，助科學家更能深入研究患病機理，並找出治療的方案。