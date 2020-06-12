疏忽照顧至女兒成植物人　母提上訴指裁決不公　揭女兒或命不久矣

女童「林林」五年前淹淹一息被送往醫院，經診斷後發現因腦部缺氧變成植物人，從而揭發其母親，及母親的前夫疏忽照顧所致，兩人經審訊後裁定罪成，其母親被判入獄15年3月，母親前夫則因妨礙司法公正被判入獄4年6月。兩人不服提出上訴，「林林」母親稱這名女兒主要非由她所照顧，認為審訊在不公，控方卻指刑期未有過重，又透露「林林」近況不佳，過去9個月因感染肺炎，需靠呼吸機維生，預料其壽命不長。上訴庭法官聽取陳詞後，押後裁決。

女被告王榮汶，經審訊被裁定一項疏忽照顧兒童，和兩項妨礙司法公正罪成，被判囚15年3個月；男被告凌耀忠，則被裁定1項妨礙司法公正罪，被判囚4年6個月。

王堅稱非女兒主要照顧者

王榮汶的代表律師今陳詞時指，案發時她與一對孖女及一個6歲兒子同住。惟她們居於一間細小的劏房，因此不可能與「林林」同住，王並非主要照顧「林林」的人，惟原審法官未有在此方面適當引導陪審團。王的律師又指，原審法官在判處王時，未有考慮整體量刑原則。

女被告王榮汶盤問下認無記掛女兒。（資料圖片）

「林林」過去9月需靠呼吸機

控方反駁稱判刑並無過重，又透露本年5月索取的報告顯示，「林林」在之前9個月患有肺炎，需依靠呼吸機，同時其預期壽命不長。而法官聽取陳詞後，押後宣佈裁決。

「林林」於2015年被送院時僅7歲，現在應約12歲，她當年被送院後，一直處於植物人狀態，專家曾料她活不過20歲。

案件編號：CACC200/2018