抗疫基金｜洗碗工場去年斥百萬擴張遇疫情生意跌半　料9月復正常

新冠肺炎疫情持續多個月，重創飲食業，洗碗工場亦大受影響。時景怡（Ann）在香港開設洗碗工場7年，去年年尾斥資過百萬擴張，惟不久便遇上社會運動，緊接著疫情衝擊，慨嘆整體生意大跌五成。初初入行屢「撞板」，反而令她的性格更「化」，不夠人手時只能自己頂上「由朝洗到晚」，更明白「遇到都無辦法」，以樂觀心情應對，預計生意至9月開學時方可逐步回復正常。 政府早前再公布一系列「補漏拾遺」措施，涉及逾10億元，當中包括補助洗碗工場、職業介紹所及汽車維修店等，至昨日(24日)終公布詳情，最多可獲一次性15萬元資助。由於是以用水量計算資助，Ann料只取得8萬元資助，大感失望。

時景怡（Ann）在香港開設洗碗工場7年，去年年尾斥資過百萬擴張。（梁鵬威攝）

疫情下生意跌五成



時景怡（Ann）由2013年開設洗碗工場「洗碗易」，去年見生意上軌道，斥資過百萬搬更大的單位，10月由火炭搬至葵涌，現時場地佔4,000多平方呎，月租約4萬元。Ann指，本港疫情由1月開始，至3月時影響極明顯，料整體生意大跌五成。「學校因停課都無人食，連鎖食店有啲之前開咗好多，有啲直情執咗，新裝修（餐廳）都撻訂唔做，就算唔係都寧願畀返自己員工去洗返餐具。」她指因為停課緣故，連帶行政效率拖慢，有接近10萬元的服務費，拖了3、4個月仍未收到。



餐廳轉做外賣 「我哋生意仲衰啲」



在疫情下，有人嘗試轉型求存，餐廳亦以外賣形式「自救」，惟她慨嘆「但最大問題係佢哋(餐廳)做外賣，我哋生意仲衰啲，都無嘢洗，所以我哋比佢哋更淒慘。」她坦言，過去半年有不下一人曾聯絡她，游說她將場地「轉型」為口罩廠，「但好難，可能性好低，洗碗工場需要地方好大，唔係話cut個地方出嚟就得。」

員工甩底頂上「由朝洗到晚」 反令性格「看化」：遇到都無辦法



她憶起當初生手入行「屢撞板」，不夠人手只能自己頂上「由朝洗到晚」，無錢賺之餘還要付出勞力，這段經歷反而令她性格更「化」，「疫情始終唔係只得我哋受影響，遇到都無辦法」，自言以樂觀心情面對，料9月開學生意方可逐步回復正常。



雖政府早前推出「保就業計劃」，但她解釋行內員工流失率快，大多又是長者、退休人士，沒有開設強積金戶口，料只有一半員工符合資格，補助額僅得一萬幾千。生意額大跌，她亦只能透過縮短工時、人手應付，「員工都好好，明白依家好困難，大家一齊捱過... … 有啲好嘅客會預早比兩期錢我，業主都好好，減得唔多，但係係心意」。

望簡化行政程序 加快審批過程



苦等大半年，原以為抗疫基金無份，政府6月上旬突然宣佈會「補漏」洗碗工埸，納入抗疫基金範圍。當日聽到消息的Ann直言感突然，「遲呀，但都開心政府聽到我哋訴求」。她期望，政府參考資助食肆的方式，按牌照、規模大小以定津貼，「最緊要快，最好30至45日內完成」。被問及會否擔心重覆去年派4,000元的津貼，她則慨嘆擔心，「（過程）好簡易，如果浪費金錢去審批，不如幫多啲人」，望經歷是一個「反省」。

Ann期望政府可簡化行政程序，加快審批過程。（梁鵬威攝）

食環署昨日宣布計劃詳情，每間合資格並仍在營運的洗碗工場，按其每月平均用水量可獲一次性8萬元或15萬元資助。Ann表示，對計算方法感失望，直言洗碗工場的用水量較洗衣業少很多，計法變相不太公平，「我哋嘅位成4,000幾呎，用大機器耗電量好勁，但用水量都不足500立方米」，料只取得8萬元資助。