按揭代理告前總經理　「飛單」給親人開設的公司

按揭轉介公司按揭轉介公司Cybernetics Property Mortgage Ltd.（下稱原告），控告前總經理及客戶經理在職期間「飛單」給親人開設的公司，及刪除大量屬於原訴的客戶檔案及WhatsApp通訊內容，違反僱傭合約，首被告為葉高昭，次被告為李遠文，第三被告為小飛俠按揭轉介有限公司。

原告前天(15日)入稟高院，入稟狀指出，原告指首被告及次被告違反僱傭合約，在職期間，將本來屬於原訴的按揭轉介生意，交由首被告母親及次被告太太共同間接持有的小飛俠按揭轉介有限公司，再與U Mortgage Limited合作轉介給銀行而賺取佣金。

​入稟狀指出，原告去年10月至12月期間，接獲客人投訴，指首被告及次被告承諾的回贈未有兌現，並提供大量Whatsapp截圖丶留言錄音、詳細物業地址，有客人更提供由次被告太太預先簽署與U Mortgage合作的轉介表格而揭發事件。

入稟狀指亦涉刪除客戶資料

入稟狀指出，首被告辭職前將大量客人聯絡檔案及WhatsApp通訊內容刪除，原告雖有雲端備份，但屬被告換上私人電話編號的備份及Google只會將密碼送到首被告私人手機，令原訴無法復原被刪除的資料。入稟狀指出，次被告亦於辭職當日刪除大部份聯絡檔案及WhatsApp通訊內容。