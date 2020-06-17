Photoshop iPad版推Lightroom整合功能　Android版研發中發布無期

Adobe最近更新多個Creative Cloud桌面和流動應用程式，包括Photoshop桌面版及iPad版本（Photoshop on iPad）。其中Photoshop iPad版的更新中，強化與Lightroom的整合功能，日後可在兩個App之間移動影像；於Lightroom編輯相片時，也可使用 Photoshop的所有工具。 Photoshop iPad版已推出逾兩年，Adobe方面表示正在研發Android平板適用的Photoshop，但仍未有確實發布時間表。

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最新的Photoshop桌面版分別強化「選取主體」的人像選取功能、改善 Adobe Camera Raw (ACR) 的用戶體驗、Adobe Fonts 自動啟動、可旋轉圖樣、符合字體 (Match Font) 功能更新及Adobe Capture Photoshop 延伸功能。另外，Adobe日前亦已發布Photoshop Camera手機應用程式。

Photoshop on iPad方面，則強話連接Lightroom的編輯工具，使用者可在iPad的Lightroom和Photoshop之間移動影像；於Lightroom編輯相片時，也可使用Photoshop的所有工具；用戶將相片從Lightroom傳送至Photoshop編輯後，可選擇傳回Lightroom，或另存為新的雲端檔案。

被問及Photoshop Android版本何時發布，香港及台灣區高級數碼媒體技術工程顧問黃耀興表示，正在研發Android平板適用的Photoshop，但目前仍未有確實發布時間表。