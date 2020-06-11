修例風波一周年｜爆眼教師痛心年輕人被捕

政府去年提出修訂《逃犯條例》演化成連場嚴重社會衝突，其中去年6月12日金鐘示威現場，拔萃女書院教師楊子俊（Raymond）右眼中槍被打爆。1年過去，Raymond的右眼只餘2.5%視力，他已返回教師崗位，但這段期間，社會撕裂愈演愈烈，同一件事情在不同陣營往往會有不同演譯。 Raymond痛心有許多年輕人被捕，認為現時社會守法意識薄弱，源於港府制度及強硬作風，加上硬推《逃犯條例》修訂，結果掀起政治巨浪，甚至形成陷惡性循環。他指解鈴還須繫鈴人，認為政府應聽取民意，並透過討論尋找可行方向，才能化解矛盾、修補撕裂。他又寄語年輕人切記要保障自己安全，不要流血過多或失去寶貴生命。

事隔近1年，為通識科教師的Raymond亦已重返校園，惟其右眼視力僅餘2.5%。（黃偉民攝）

年輕人站出來示威，有人流血甚至負上法律風險，有人更需面臨入獄，我非常痛心。 楊子俊 通識科教師、右眼中槍示威者

從去年6月9日至今年5月31日，反修例示威中共有8,986人被捕，當中3,666人是學生，佔被捕人數約四成。警務處處長鄧炳強曾指，年輕人被捕的數字，反映年輕人守法意識薄弱。作為通識科教師的Raymond認同現時社會守法意識薄弱，但他認為源於政府制度出現問題，「執法部門狼狽為奸，為了執行政治任務，這會令市民失望，從而令守法意識薄弱」。他寄語年輕人參與社會運動時亦要顧及自身安全，不要流血過多或失去寶貴的生命。

對於數以千計年輕人被捕，Raymond坦言感到痛心，「由於我從事教育工作，我對年輕人多了一份感情及責任」。他指教師及成年人的責任是保障年輕人將來，未來的社會是屬於他們，「不能因為我們的私利，剝奪他們將來發展機會及空間」。他指當初政府一意孤行硬推《逃犯條例》修訂，導致社會撕裂分成兩大陣營，而支持與反對示威的人，均有他們的立場及出發點，「整場運動需不斷學習，嘗試用不同方法達成訴求」。

修訂《逃犯條例》引發示威不斷，全港多區曾爆發激烈衝突。（資料圖片）

如果政府唔係一意孤行，市民唔會行到呢步，我覺得政府要負上政治責任。 楊子俊 通識科教師、右眼中槍示威者

不同陣營均出現暴力事件

隨着修例風波演變，支持和反對陣營都曾出現暴力行為。Raymond稱，「有人真心相信舉動可以換取訴求，透過不斷破壞香港經濟及本身制度，令政權去害怕」。他指，自己支持示威者要堅持訴求，認為十分是重要，因為會影響香港未來及其將來，但他指反對破壞行為的人，其實亦同樣着緊香港，「他們會覺得香港嘅公有財物，係上一代人辛苦累積嘅資產。」

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點解係年輕人走出嚟？並不是佢哋嘅錯誤，反而是上一代人未有好好經營香港、未有為佢哋着想，導致年輕人要站出來。 楊子俊 通識科教師、右眼中槍示威者

短時間內揭露香港問題 加深社會矛盾

修訂《逃犯條例》風波，在短時間內揭露出很多香港問題，包括警察使用武力、政府拒聽民意等問題。Raymond指兩派陣營的人，其出發點並沒有錯，但現時政府及政治氣氛，未有解決問題的決心及正確方法，導致兩派之間矛盾加深。他認為政府應反思示威原因，再從源頭着手根治；相反，只是不斷譴責，只會令事件更邊緣化。「政府唔聽民意嘅態度更明顯，呢個係惡性循環。我覺得係政府問題，導致兩個立場嘅市民水火不容」。

有感政府取態強硬 望透過討論尋方向

面對目前殘局，應如何收拾？Raymond坦言難以一概而論目前該悲觀抑或樂觀。他指「樂觀」是很多市民覺醒，明白政治是切身問題，影響他們的生活。「悲觀係政府見到目前亂局，取態仍非常強硬，未有用討論方法解決今場政治風波」。Raymond希望各界能透過討論去尋找可行方向。