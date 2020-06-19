港版國安法〡何啟明發英文信予瑞典總工會　斥聲明混淆時空

瑞典總工會 （The Swedish Trade Union Confederation）日前發表聲明，稱「港版國安法」會限制本港市民的自由及政治權利，包括組織工會，又指職工盟秘書長李卓人參與了一場反國安法的示威，於是在去年秋天被捕，要求當局將他立即釋放。 勞工及福利局副局長何啟明今日（19日）在該局Facebook專頁指出，上述聲明內容混淆時空，明顯「與事實不符」，又以英文發信予工會主席，強調國安法並無破壞「一國兩制」，批評有關指控是謬誤，更是危言聳聽的猜測（alarmist speculation）。

勞工及福利局副局長何啟明（右）履新時，在應對英語提問期間多次「睇貓紙」，回答時亦略顯口吃。（資料圖片／張浩維攝）

指瑞典總工會搞亂李卓人被捕事件

瑞典總工會早前發表聲明，指職工盟秘書長李卓人參與了一場反國安法的示威，於是在去年秋天被捕。何啟明以英文發信予工會主席Susanna Gideonsson，稱李卓人由於涉參與非法集會，故在去年8月被捕，又指中國全國人民代表大會在今年5月28日通過國安法，強調被捕與國安法無關。

信中又指，他們尊重各方表達意見的權利，但評論必須建基於事實，不應杜撰或憑空捏造。

稱就國安法說法不合理

信中重申，港版國安法是會針對少數的犯罪人士及活動，大部份人的權利及自由仍然獲保護，又指立法不會影響本港獨立的司法制度。

信內又提及，《基本法》列明香港市民有自由權利參與或組識工會，亦可罷工，認為若擔心國安法會影響工會，其說法並不合理，又指國安法可以保障香港的長期繁榮穩定。