國安法．七一｜警放催淚水致一攝記倒地　記協憤怒譴責干擾第四權

今日為七一回歸日，民陣原訂今午發起遊行，但遭警方發出反對遊行通知書及禁止集會通告書，上訴後亦被駁回，是回歸後首次被禁七一遊行。警方早已嚴陣以待，派有大批警力及裝備去「應付」大批市民到維園一帶的大型活動，並下午發新聞稿，表示會嚴正執法，行動「絕不手軟」。 於下午4時許，警方在灣仔菲林明道以水炮車驅散在場人士，並向現場記者位置施射催淚水，誤中行人路上多人，一攝影記者倒地，記協強烈譴責警方襲擊新聞記者，表示已多次公開譴責類似行為，對於警方未有收斂，記協極度憤怒。

記協強烈譴責警方襲擊新聞記者，表示已多次公開譴責類似行為，對於警方未有收斂，記協極度憤怒。（歐嘉樂攝）

下午4時，警方在灣仔菲林明道以水炮車驅散在場人士，當時大部份遊行人士已離開，餘下的大部份為記者並站在行人路，警方水炮車到達後突然發放催淚水，多名記者走避不及誤中，有人頭盔即時飛脫，向後倒地，由義務急救員及市民抬走，亦有多人走到附近商店走避，情況一度混亂。

另外，在下午5時30分左右，警察公共關係科警司（傳媒關係）高振邦在英皇道警告現場黃背心人士離開現場，否則會動用水炮車，期後水炮車朝記者方向射水，又指黃背心人士阻礙警方執法。

記協強烈譴責警方襲擊新聞記者，表示已多次公開譴責類似行為，對於警方未有收斂，記協極度憤怒。（梁鵬威攝）

記協其後發聲明表示，今日（1日）下午，於灣仔軒尼詩道近馬師道採訪示威期間，多名記者被水炮車噴出的催淚水劑掃射，直至水炮車上的警員發現記者身旁有手持攝錄機的便衣警員，才停止攻擊，受傷記者表示全身感到赤痛。另外，警方於銅鑼灣多次無差別使用胡椒噴霧，令大量記者受傷。

記協強烈譴責警方以水炮車等武力攻擊記者，記協已多次公開譴責類似行為，對於警方未有收斂，感到極度憤怒，要求警方立即制止前線警員所有針對新聞工作者的阻礙、干擾或暴力行為，讓前線新聞工作者能有效地履行其第四權監察天職。