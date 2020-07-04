教大獲撥款製宗教建築教材　冀提升人文素養　年內網上免費發布

為配合教學需要，教育局經常開發不同的課程資源供師生使用。香港教育大學的宗教教育與心靈教育中心早前獲局方撥款，開發一套結合宗教與建築的初中教材，藉著介紹西方寺、青松觀、聖三一堂、黃大仙祠及鹽田梓的歷史及建築特色，培養學生人文素養。中心將於今年內在網上平台發布教材，供教師免費使用。有曾試教的宗教科老師指，新教材及參觀活動，為宗教課加入新元素，受到學生歡迎，不過，礙於課時有限，難以繼續融入課程。

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教材獲教育局撥款 至今有7間中學試用

教大的宗教教育與心靈教育中心於2018年獲教育局撥款資助，開發一套適合中一至中三的宗教與建築教材，其間，與不同宗教團體合作，以佛教西方寺、道教青松觀、聖公會聖三一堂、嗇色園黃大仙祠及有天主教背景的鹽田梓作為題材，藉著介紹建築特色，培養學生人文素養。為配合教材套，中心會安排師生到上址參觀，以增強學習體驗，又會事前向教師提供專業培訓。

中心於2018/19學年推出試用教材，至今有7間中學曾經使用，並培訓30至40位老師學習應用教材。中心將於今年內在網上平台發布教材供開放使用。教大學術及首席副校長李子建指，大部分本地學校的辦學團體均有宗教背景，反映宗教與教育之間的緊密關係，師生可以對此增加認識。他續指，坊間針對宗教心靈教育而有系統的教材不多，認為中心的教材套可為教師提供多一個選擇。

聖公會聖三一堂中學中史科老師李美怡表示，教大宗教建築教材可以有助同學反思信仰，建立人文素養。 （胡家欣攝）

教材助學生培養人文素質 惟宗教科課時有限 難加插應用

聖公會聖三一堂中學中史科老師李美怡去年曾兼教宗教科，試用過教材套的她表示，過往宗教課程未有涉獵宗教建築，認為藉著聖三一堂教材套，介紹座堂的建築歷史與中西混合的設計特色，有助同學反思信仰，建立人文素養。她舉例，會先用兩堂宗教課作介紹，其後會再帶學生親身到聖三一堂親身認識，例如堂內燭台的竹形設計，象徵當正直的人；屋頂外的斗拱有承重、遮風擋雨之意，亦寓意家庭連結的重要性。

她指，學生的反應熱烈，參觀後會留下再深入了解。同樣有試用教材的新生命教育協會平安福音宗教組老師盧鑑榮表示，教材套與參觀活動，為宗教科加入新元素，有助教學。根據教育局課程指引，宗教科最少每星期或循環週有兩至三教節。不過，兩人均指，宗教科課時有限，新學年難繼續使用教材。盧指，歷史科課程有涉及宗教部份，反而有空間應用今次教材。