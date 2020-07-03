中西區4街市16條電梯扶手含菌量多過廁板　最誇張多逾100倍

新冠肺炎疫情席捲全球，市民的個人衛生意識大幅增高。民建聯委託化驗所檢測中西區區內四個街市包括士美菲街市、石塘咀街市、西營盤街市及上環街市，共25條扶手電梯的含菌情況；檢測發現，4個街市共25條扶手電梯，有16條電梯取樣處，含菌量超過廁所板；其中上環街市皇后大道中入口一樓向2樓電梯扶手含菌量達140000CFU，不但是去年9月測試結果的500倍，若對比一般家用厠板，該扶手電梯含菌量較厠板多逾116倍。

上環街市大道西入口，1樓往2樓的電梯扶手含菌量達140,000CFU，是去年結果的500倍。

民建聯於今年3月委託化驗所，檢測中西區4個街市的電梯扶手細菌量，分別是士美菲街市、石塘咀街市、西營盤街市及上環街市，共25條扶手電梯，樣本於街市人多繁忙的上午9時至11時進行，以每段扶手其中100平方厘米，收集細菌樣本。

結果顯示，四個街市25條扶手電梯中，有16條扶手含菌量較廁板多，其中士美菲路街市10條扶手電梯含菌量介乎540至43,000CFU，而石山街入口，由一樓往地下的一段扶手含菌量達43,000CFU，是去年含菌量檢測的11倍。

石塘咀街市4條扶手電梯含菌量介乎90至3,800CFU；西營盤街市5條扶手電梯含菌量介乎270至6,200CFU；而上環街市6條扶手電梯含菌量介乎90至140,000CFU，其中皇后大道中入口，由1樓往2樓的含菌量達140,000CFU，是去年結果的500倍，亦較廁板含菌量多逾116倍。

事實上，去年9月民建聯亦作了同樣的測試，當時含菌量最高的是士美菲路街市石山街入口1樓往地下的一條扶手，含菌量達3,700CFU，是廁所板（1200CFU）的三倍。而今年的結果顯示，有18條扶手電梯含菌量較去年多，而16條含菌量超過廁所板。

民建聯社區幹事劉天正呼籲政府採取行動，建議政府訂立「電梯扶手含菌量」標準，定期為電梯扶手作檢驗，監察清潔程度。 （袁澍攝）

民建聯社區幹事劉天正表示，公眾地方最常見的細菌包括金黃葡萄球菌及大腸桿菌等，若皮膚有傷口或損傷，細菌便可透過該處滋生引致發炎等症狀。他指出，現時疫情期間，亦會擔心電梯扶手上有病毒。

籲政府訂立「電梯扶手含菌量」標準

早前新聞發布提及電梯扶手紫外線殺菌照射器外，世界各地亦有不少科技手段可用來做清潔，包括港府為的士使用的光觸媒。劉表示很適用在電梯扶手上。

劉天正指收到結果時，感到驚訝，呼籲政府採取行動，並表示建議政府訂立「電梯扶手含菌量」標準，定期為電梯扶手作檢驗，監察清潔程度。