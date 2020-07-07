國安法｜中學校長會憂難判斷教材會否犯法　促教局盡快與業界商量

教育局昨日表示，若學校教學材料，包括圖書內容過時或有機會涉《港區國安法》四類犯罪行為，除非是教導國家安全意識或維護國安責任，否則應將有關材料移除及重新選材。香港中學校長會榮譽總幹事黃謂儒今日（7日）在港台節目指，相信到目前為止，大部分業界人士未有足夠法律知識應對，認為教育局應盡快與業界商量如何運作。他亦關注強調院校自主性、辦學自由等，與國安法關係如何維繫，包括會否產生衝突。

在公共圖書館被捕下架的書目仍能在書店內找到 （梁煥敏攝）

黃謂儒指一般學校圖書館在選購書籍是「校本形式」，多數由學校科主任決定，亦會開放讓學生、家長提議。隨港區國安法實行，教育局昨日強調有四類行為是罪行，校方應即時檢視各教材料包括圖書，若違犯應即時下架，他形容這對學校而言是很大的挑戰和壓力。

他指，教育局強調，閱讀材料需配合課程，惟其質疑「課程」定義如何拿挰，更擔心學生被課程局限閱讀，「為考試、成績而閱讀」，質疑變相不鼓勵課程外的閱讀。



至於學校會否參考公共圖書館選書決定，他質疑公共圖書館將書籍下架標準為何，如因為作者背景還是書的內容，亦令校方擔心法律風險。他相信，到目前為止，大部分校長、老師未有足夠法律知識，去評估、應對有關問題，認為教育局有責任去向律政司、不同專家尋求意見，再按實際情況，與業界商量如何運作、管理，形容相關工作是「急不容緩」。他強調，基本法保證了院校有自主性、辦學自由、學生有求學自由，關注與國安法關係如何維繫，會否產生衝突等。

