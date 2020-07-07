演藝學院、扶輪中學學生確診停課　5小學師生家長曾接觸確診者

本港新冠肺炎疫情反覆，位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學發聲明，指該校一名中三B班學生確診，該校今日起停課，校方亦呼籲學生，回家後應與家長商討，自行求醫接受病毒測試。香港演藝學院學生會於社交平台facebook專頁公布，該校有學生確診新冠肺炎，學院已即時緊急關閉，籲學生避免回校。 網傳至少5間小學，有師生曾與確診者接觸，有關學校已證實消息。位於上水的鳳溪創新小學宣布，因一名老師上周六（4日）曾與一位剛確診新冠肺炎患者短暫共處，正待衛生署檢測，學校為謹慎處理，已安排今天（7日）停課一天。至於元朗光明英來學校，校方稱曾接觸患者的教職員已即時在家隔離，已安排其主要任教班別，到其他課室上課。旺角洗衣街優才（楊殷有娣）書院則指，因有初小學生家長曾與確診者聚餐，為安全起見該校今日停課，而最新消息指，涉事家長病毒檢測屬陰性，暫未決定明天是否復課。 餘下兩校更有學生家長病毒測試呈初步陽性。火炭培基小學發出通告，指今早接到「一誠班」有家長致電，稱有學生父親對病毒檢測結果呈陽性，但學校暫仍繼續上課。沙田祟真學校表示， 接獲 2B 家長通知，有學生父親深喉唾液檢測結果呈陽性，現已入院。

扶輪中學中三學生確診 演藝學院學生確診後關閉清潔

黃大仙中華基督教會扶輪中學，今日已發通告，指校方收到一名中三家長致電，報稱3B班有學生確診。校方現正聯絡聯絡衞生防護中心索取相關指引。通告稱，教育局建議學校即日起停課，並立即全面徹底消毒。

該校又呼籲學生回家後，應與家長商討，主動求醫接受測試。至於停課及復課安排會於校網再宣布。《香港01》記者曾致電扶輪中學查詢，職員稱學校正處理中。

至於香港演藝學院學生會，今早於社交平台facebook專頁公布，該校有學生確診新冠肺炎，學院需即時緊急關閉。

火炭培基小學、沙田祟真學校 學生家長病毒檢測初步陽性

培基小學發出通告，指今早接到「一誠班」有家長致電，稱有學生父親對病毒檢測結果呈陽性，現已入院。《香港01》記者致電培基小學查詢，校務處職員透露，該家長檢測結果屬初步陽性，目前該校尚未接獲衞生防護中心任何通知。但對方承認，今早已有多名家長致電查詢，亦有家長要求即時接走子女。該職員強調，目前學校暫時仍如常上課，涉事小一生今日則沒有上學，至於該校需否停課、教職員是否要接受檢驗，則再視乎最新情況。

位於沙田瀝源邨的沙田祟真學校今天亦表示， 今早（7日）2B班家長通知，涉事學生父親的深喉唾液檢測結果呈陽性，現已入院。涉事學生今日未有上課，學校正與衞生防護中心保持聯絡。

沙田崇真學校於網頁發通告，指今早接到2B班家長通知，有學生父親病毒檢測呈陽性。(網上圖片)

多間小學師生家長曾接觸確診者 鳳溪創新小學停課1日



鳳溪創新小學校方今日發通告，指該校一名老師上周六，與一位新冠肺炎確診者曾短暫共處。目前老師仍正待衛生署進行檢測，校方為謹慎處理，安排今天停課一天（包括Zoom視訊課堂），但由於今日是六年級升中統一派位放榜日，放榜則如期舉行。



該校表示，校方會為校舍全面消毒，並已促請校巴公司再次全面消毒。而校舍今天會繼續開放，照顧有需要回校學生。通告亦提醒家長，須為學生做好防疫措施，並應密切留意子女情況，如有不適請立即求醫及與校方聯繫。

鳳溪創新小學宣布，由於有老師曾與一名確診新型冠狀病毒的患者短暫共處，因此停課一日，但會繼續派發升中派位結果。（校網截圖）

元朗光明英來學校亦有教職員家屬確診



至於元朗光明英來學校校長馮瑞德，今日(7日)亦發出新聞稿，指該校接獲教職員通知，因家人初步確診，故該名教職員已即時在家隔離。校方已安排其主要任教班別到其他課室上課。



馮瑞德續指，該校一直按教育局指引做足各項防疫措施，學校亦會加強校內清潔消毒，如有最新進展，會盡快通知學生及家長。

光明英來學校亦有教職員家人初步確診。（校方新聞稿截圖）

立法會教育界議員葉建源指，對於網傳本港多所中小學出現疫情消息，擔心在學校及社區有爆發危機，非常關注疫情發展及學童、教職員的健康。他促請教育局和食物及衛生局等部門，高度關注及密切跟進，盡快找出社區疫情爆發源頭，並評估疫情風險。他又認為，為免疫情爆發，當局應盡快澄清學校確診及緊密接觸者確個案，如有需要應安排個別學校緊急停課，及為曾緊密接觸確診者的學生或教職員，安排隔離及病毒快速檢測。