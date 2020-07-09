在港工作內地人需繳內地稅　中資公司發公告催申報　稅率遠超本港

《香港01》獲悉，從6月中下旬至今，多間中資機構相繼發出內部通知，要求持本港工作簽證的內地籍員工，須將中國境外所得和境內所得合併申報納稅，部份公司表示僅是通知而非強制，但亦有部份公司表示會「協助」辦理申報。 以本港月薪20,000港元的人士為例，未計退稅，現時每年只需向港府納稅3,760元，但若計算內地稅款，則每年要向內地政府多繳10,878元人民幣（約12,020港元）。 有受影響的人士向記者抱怨，新安排令他措不及手，補繳內地稅款也會帶來不少財政壓力，又指「因為外資、港資不好搞，才拿中資企業開刀。」

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內地在2019年開展實施《個人所得稅法修正案》（俗稱《新稅法》），效仿美國向所有需繳稅公民於全球範圍獲取的收入徵稅，而今年6月30日是2019課稅年度清繳截止日期。

多間中資公司陸續通知員工

《香港01》接獲消息，從6月下旬開始到7月初，包括華潤集團、工銀亞洲、中信銀行、招商國際、中銀香港等多間中資公司陸續向員工發出內部通知，要求持工作簽證、經優才計劃來港工作的內地籍員工盡快辦理個人境外所得納稅申報。部份企業僅以口頭通知，有些則邀請會計事務所稅收專家前來，以講座的形式講解細節。

無享內地福利 港漂斥納稅不公

中資銀行員工Jess（化名）向《香港01》透露，近日公司向內地籍員工發口頭通知，所有即持優才簽證或工作簽證、非香港永久居民的內地人，即「外派員工」，需要在7月10日前提交內地報稅表。

同樣是內地籍的Jess，是「港漂」一族，在港讀書畢業後留港工作，持有「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG）簽證，她不屬於「外派」員工，公司未強制要求她提交稅表，因此會繼續觀望。

Jess說，公司內地籍的高層6月時已經遞交表格，現時不少同事不滿此安排，因部份「外派」職員，公司會幫他們繳納內地社保和醫保，但部份人則沒有，而本地招聘的內地人亦無此福利，若同樣繳納大額內地稅款，明顯不公平。

從6月中下旬至今，多間中資機構相繼發出內部通知，要求持本港工作簽證的內地籍員工，須將中國境外所得和境內所得合併申報納稅。（資料圖片/梁鵬威攝）

斥內地「割韭菜」

中資保險公司的內地籍員工Alan（化名）亦獲通知，要在本周內交報稅表。他對《香港01》記者透露，無論是持工作簽證的「外派」員工，還是和他一樣的IANG簽證內地人，都被要求報稅。

Alan抱怨安排不公平，強調自己在內地沒有社保等福利，他用內地流行說法諷刺指，這樣的做法是「割韭菜」，即「多年享有的利益突然被收割」。他說或會與同事以拒交的方式應對，「就是外資、港資不好搞，才拿中資開刀！」

網傳有在港工作內地籍人士透過手機程式查詢，希望僅向香港繳稅，遭拒絕。（手機畫面截圖）

新稅法或涵蓋所有內地籍人士 補繳金額較高

根據內地《新稅法》，規定在中國境內有住所、或無住所但在一個納稅年度內在中國境內累計住滿183天的個人，都屬於「稅務居民」，需要就中國境內和境外取得的所得繳稅。

惟「中國境內有住所」的定義則較為寬闊，條文指若因戶籍關係、家庭、經濟利益關係而在中國境內習慣性居住的人士，都屬於在中國境內有住所。

換言之，只要持有內地戶籍，儘管長期居住在香港，仍需要就境外所得報稅。

內地《新稅法》下，最高稅率達45%。（中國政府網站截圖）

內地最高徵稅45%

值得注意是，內地個人所得稅實與本港薪捧稅都是超額累進制，但內地稅率從3%到45%，遠高於香港的2%到17%。儘管境外所得稅收可以抵免已在境外繳納的稅款，但金額仍然高昂。

月薪2萬要多交萬1.2萬元

《香港01》邀請內地會計業人士計算，以本港月入20,000港元為例子，不計政府退稅，需要向港府繳稅3,760港元，若按內地《新稅法》，則要再交約10,878元人民幣（約12,020港元）的內地稅。

月薪5萬要多交4.3萬元

若本港月入50,000元，則要繳58,500香港稅和39,027元人民幣（約43,126港元）內地稅。

內地《新稅法》下，條文指任何人在納稅年度於內地居住滿183日，即會被定義為稅務居民，要就其在全球的境外收入進行徵稅。（資料圖片/高仲明攝）

港人若在內地住滿183日 會被全球徵稅

內地《新稅法》在2018年9月通過，條文指任何人在納稅年度於內地居住滿183日，即會被定義為稅務居民，要就其在全球的境外收入，包括工資、做生意賺取的金錢、存款利息、股息、出租、出售物業，以至偶然所得等繳納個人所得稅，收緊了原本居住滿5年才要為境外收入交稅的安排。

《新稅法》下，港人若一個納稅年度在內地居留滿183日，則除了內地的收入需要納稅之外，全球的其他收入都要被徵收稅款。

當時就有不少在內地工作的香港人擔憂會被雙重徵稅，惟有份審議的全國人大常委譚耀宗當時指，內地與香港之間會有特別安排，港澳同胞有5年寬限期，即最快在修正案通過後第六年的2024年後，才需要繳納相關稅款，而主要居於香港的人亦未必要納境外所得稅，惟現時仍未有進一步消息。