禁蒙面法｜泛民議員與律政司提多個論點　上訴庭准雙方上訴至終院

特首林鄭月娥去年引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，卻遭質疑違憲，案件原審時政府敗訴，上訴後被裁定大部分上訴得直，但新例只能應用於非法集會或者未經批准的集結。提出司法覆核的24名泛民議員及律政司分別提出多個法律論點，並申請終審法院的上訴許可，上訴庭今（10日）頒判詞認為所有論點均有重大而廣泛的重要性，並批出許可。

原審法官認為，《緊急法》將立法權賦予特首，讓特首定立主要法例，而且《緊急法》所賦予的權力過闊且含糊，裁定法例不符合《基本法》，而《禁蒙面法》對和平集會的限制超乎所需；不過上訴庭卻改裁定《緊急法》沒有違憲，也容許政府進一步在未經批准集結中限制蒙面。

雙方均不滿上訴庭的裁決，泛民一方共提出5個法律問題，再挑戰《緊急法》的合憲性，包括質疑《緊急法》未為「危害公安」下定義、未有限制特首如何引用條例、限制所定立規例的有效時間、刑罰、身處未經批准集結人士是否要意識到自己正在參與該集結才會干犯《禁蒙面法》等等。

律政司則提出4個法律論點，挑戰法庭裁定和平集會中蒙面屬合憲的裁決，認為《禁蒙面法》的限制合符比例。有鑒於暴力激進示威者「black bloc」掩飾身分的行為，律政司質疑上訴庭未能考慮到在和平集會中禁蒙面，可防止和平集會演變成暴力衝突，又質疑上訴庭未有考慮到執法人員應要有權執行預防性的措施，以防集會演變成暴力衝突等。

案件編號：CACC541、542/2019