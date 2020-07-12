政府派錢一萬｜陳茂波料首批書面登記最快周三收款　較預期早五日

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，財政司司長陳茂波今日（12日）發表網誌談及應對疫情和經濟復蘇的策略，指抗疫工作及推動經濟復蘇的工作，同為一場「耐力賽」。他亦指，首批（即1955年或之前出生的人士）透過書面登記的市民，收款日期將提前至周三（15日），較預期提早五日。

陳茂波在網誌中提到1萬元的現金發放計劃的最新情況，指截至上周五已收到登記逾620萬個，當中超過500萬是經銀行進行電子登記。他表示，由於經銀行電子登記的比例較預期高，有助減省身份核對的程序和時間，因此首批（即1955年或之前出生的人士）63萬名透過書面登記、收取支票或銀行過數的市民，收款日期將提前至周三（15日），較預期提早五日。

陳茂波指，由於經銀行電子登記的比例較預期高，有助減省身份核對的程序和時間，書面登記的收款日期較預期提早5日。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳茂波︰疫情反覆難免對經濟造成影響

陳指，本地感染個案增加且部份源頭不明，呼籲市民提高警惕，做好個人衞生及預防工作。他坦言，反覆的疫情令經濟復蘇變得不明朗，又指市民於暑假未能外遊而留港消費，本應有望刺激零售餐飲等行業的生意，但市民或因疫情延後消費，難免對經濟造成影響。他並指，抗疫及推動經濟復蘇的工作，同為一場「耐力賽」。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

+ 5 + 4 + 3

陳認為，抗疫工作的策略是張弛有道、迅速應變。個案驟增時須收緊措施，以免增加醫療體系的壓力；而疫情受控時，須適時放寬限制，以緩減對經濟造成的壓力及生活的不便。而推動經濟復蘇方面，他認為策略為靈活應變、信心為先。他解釋，雖然市民減少出行，但仍會透過網上購物，相信市民在疫情改善後，將增加外出消費及用膳。他呼籲商店做好兩手準備，如利用網購渠道作緩衝，待市道回升後，讓實體分店把握時機吸客。