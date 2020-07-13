國安法｜郭卓堅求覆核林鄭未獲受理　郭：想話畀世界知我哋有反對

「長洲覆核王」郭卓堅於上周向高等法院申請司法覆核，指特首遲遲林鄭月娥沒有為《基本法》第23條立法，令人大常委要為港訂立《港區國安法》。他要求法庭頒令，就《港區國安法》違返《基本法》的部份予以修改。法官今(13日)頒下判詞，指申請非可作合理爭辯，拒受理案件。而郭在敗訴後，聲音沙啞地表示：「我地起碼話畀全世界聽，我地香港有做野既，我哋有反對。」

庭外稱無能為力

申請人郭卓堅，答辯人為特首林鄭月娥。郭卓堅在領取判詞後指，雖然是次敗訴，但至少曾作出反對，並謂：「但係我地係無能為力，但係我哋都係熱愛香港既，呢個就係我既宗旨....話畀後代聽，我哋有反對既。」

未立法不受司法覆核監管

法官在判詞中指，是次司法覆核的申請是建基於一個假定，即若特區政府為《基本法》第23條自行立法，人大常委會便不定立《港區國安法》。惟法官指，這個假定沒有證據得以證實。法官又指，特區政府或立法機關何時根據《基本法》第23條定立法例，是特區政府或立法機關的決定，該決定不受到司法覆核的監管。

指覆核無可爭辯之處

此外，郭卓堅未有清楚指出，《港區國安法》哪一條條文違反《基本法》哪一條規定，也沒有解釋《港區國安法》如何違反《基本法》。一般而言，法庭在處理司法覆核的申請時，不會作出空泛的討論。法官認為是次申請非可作合理爭辯，因此拒批司法覆核的許可。

案件編號：HC1405/2020