和你shop襲便衣警｜經紀在警背貼文宣裁罪成　官斥挑戰警權囚3周

地產經紀在「和你shop」活動上，涉嫌在一名便衣警長背部貼文宣並拍打其背，從而被控襲警罪，案件今(15日)在九龍城法院裁決，裁判官不信被告聲稱不知便衣警是警員之說，亦不信在別人背部貼文宣屬創新宣傳，斥被告在警員背部貼海報是極其侮辱的行為，有損警員尊業，是對警權作出挑戰，裁定他罪名成立，判他入獄3星期。

被告何曉朗（25歲），被控一項襲擊警務人員罪，指被告於去年12月24日，在在尖沙咀海港城2樓2417號店外襲擊警長A。被告自捕後，已曾被還柙31天。

便衣警稱被拍背部感痛楚

案情指被告去年平安夜於海港城參與「和你shop」活動，期間向一名穿黑色上衣的便衣警背部貼上海報時，拍打該警員背部，該警員稱感到痛楚，最後在場將被告制服及拘捕，但原本貼在警員背部的文宣事後未有尋回。

被告自辯時稱在別人背部貼海報是創新宣傳手法，又指事主也穿黑衣及戴口罩，不知事主是警員。

官指事主神色凝重與示威者不同

惟裁決官裁決時稱，從閉路電視片段可見，事主與一眾在場的便衣探員在現場神色凝重，與一般示威者有明顯分別，不信被告在現場未能辨別其警員身份，亦不接受被告在未有事先得人同意，便在別人背部貼海報的行為是創新宣傳手法，認為被告辯詞並不可信，言詞犯駁，裁定他襲警罪成。

案件編號：KCCC 3043/2019