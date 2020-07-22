新冠肺炎｜消息：灣仔警總女警長初步確診　居油塘紀律部隊宿舍

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新冠肺炎疫情持續。消息指，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日（22日）初步確診。據了解，該名女警長隸屬刑事及保安處刑事部毒品調查科財富調查組，最後上班日是本周一（20日），住所為油塘紀律部隊宿舍。

《香港01》正向警務處查詢。

消息指，一名在灣仔警察總部上班的女警長今日（22日）初步確診。（資料圖片）

消息指，一名女警長今日（22日）初步確診，她隸屬刑事及保安處刑事部毒品調查科財富調查組，在灣仔警察總部上班，住在油塘紀律部隊宿舍。據了解，她日前感不適後請病假求醫。

本港此前累計有四名警務人員染疫，第一宗是第69宗個案，為48歲男警，駐守北角分區，屬軍裝巡邏小隊，後負責東區警區防暴隊工作，他曾出席西環明星海鮮燒鵝專門店與同袍聚餐，衞生署界定59同場人士為密切接觸者須檢疫。

第二宗是第428宗個案，為22歲女警，駐守深水埗警署，隸屬巡邏小隊，沒有參與任何前線工作，到過新界南總部靶場練習射擊，接觸人員人數達80、90人，其後一名曾共膳的女友人亦確診。

第三宗確診警員是第663宗個案，為31歲男警，隸屬西九龍總區機動部隊。第四宗為854個案，為46歲男警長，隸屬西九龍總區機動部隊。兩名男警均駐守石硤尾警署，致122名同隊人員被界定為密切接觸者須檢疫。

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