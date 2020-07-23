調查指香港貧富不均　港人生活滿意度低於伊朗　促政府解決

香港貧富懸殊，有社福團體向服務使用者調查，受訪者對生活的滿意度僅有5.75分，低於2020年伊朗的6.20分。近九成受訪者認為政府有責任減少貧富差距，指企業及社福機構有責任的也有約七成。

調查顯示，受訪者的生活滿意度僅有5.75分，低於伊朗2020年的結果。（受訪者提供）

社福團體「社福抗貧聯盟」去年12月至今年1月，以問卷方式訪問1358名社福機構的服務使用者，了解他們在社會公平、生活滿意度及減少貧富差距的意見。結果發現，受訪者普遍認為香港不同階層人士的收入、可享有的居住環境、醫療服務及教育機會均有欠公平和差距太大。

調查發現，受訪者的生活滿意度都相對較低，以十分為滿分計，整體受訪者的生活滿意度只有5.75分，以此對比最新發佈的世界性調查World Values Survey Wave 7: 2017-2020，2020年伊朗的生活滿意度尚有6.20分。

居於不適切居所者滿意度低 九成人認為收入差距太大

居於不適切居所的受訪者的生活滿意度亦明顯較低，居於私樓(自住物業)的受訪者的生活滿意度有6.65分；居於公屋的有5.86分；但居於劏房/板間房/床位/宿位的則只有4.47分。

至於受訪者對社會平等狀況的看法方面，調查發現大部分受訪者對於香港不同階層的收入、居住環境、醫療服務及教育機會的差距感到不公平，有超過九成人認為收入差距太大；近九成人認為居住環境差距太大；認為醫療服務及教育機會差距太大的也分別有超過六成及近六成。

社福抗貧聯盟發言人在今日的發佈會上建議，可循幾個方向考慮，嘗試拉近香港的貧富差距，包括為基層提供福利以拉近不同階層的生活質素、增加基層市民的收入、改善社會保障系統及檢視並重整稅制等。（受訪者提供）

近九成受訪者認為政府有責

有多達96%受訪者認為香港有需要減少貧富差距，有近九成受訪者認為政府有責任解決問題，其次順序分別是企業、社福機構和市民。

社福抗貧聯盟建議，可循幾個方向嘗試拉近香港的貧富差距，包括為基層提供福利以拉近不同階層的生活質素、增加基層市民的收入、改善社會保障系統及檢視並重整稅制等。