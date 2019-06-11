中大研究：近半學生每日上網3小時　越沉迷網絡對生活滿意度越低

本港學生競爭大，身體與心理健康亦是學校與家長非常關注的問題。中文大學教育研究所及香港亞太研究所今日（11日）公布2018年「學童身心靈健康評估計畫」香港預試研究結果，發現香港學生的身心健康狀況普遍低於國際水平，情況令人關注。

香港學生對生活滿意度遠低於國際水平

調查發現，香港學生對生活滿意度平均分只有6.86分，比國際平均值的7.63分低0.77分。在學生自評健康狀況方面，有15.4%自評狀態「極好」，比國際水平低20.9個百分點。另有4.5%學生認為自己狀況差，是國際水平1.6%的1.8倍。

7成以上學生每月至少一次心情低落

調查又發現，近七成香港學生每月一次或以上心情低落、易怒暴躁及感到緊張，5成以上學生曾難以入睡。參與研究的中大教授李賴俊卿認為狀況不樂觀，影響到學生對生活的滿意度。她表示，具較多情緒狀況者生活滿意度只有6.12分、而類似情況少的學生生活滿意度達7.64分。

馮應謙：沈迷上網影響學生生活滿意度

調查亦了解了香港學生上網的情況，有49.1%學生每日上網超過3小時，超過一成更超過7小時。中大教授馮應謙表示，學生極度沈迷網絡，對生活的滿意度也更低。

中大教授何瑞珠認為校園欺凌問題亦會影響學生對生活滿意度及自身健康，不論是實施欺凌的學生還是被人欺凌的對象。 調查顯示，欺凌者及被欺凌者的生活滿意度及自評健康狀況都相對較低。

針對以上狀況，調查發現來自家庭、教師、同學及朋友的支援可以對生活滿意度及自評健康狀況有正面影響。何瑞珠教授建議，家長應多關注學生，學校亦應該多提供支援。