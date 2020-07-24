侍應涉元旦遊行藏4刀　辯稱欣賞刀具設計　工具用作修理溜冰鞋

男侍應今年在民陣舉辦「元旦大遊行」當晚，被警方在銅鑼灣某大廈梯間搜出一把摺刀及三把萬用刀，因而被控一項管有攻擊性武器罪。他否認指控，案件今（24日）於東區裁判法院開審，警員稱被告探頭看到警方後轉身跑走，他其後搜出刀具、面罩、索帶等。被告則自辯道，當日完成沖咖啡練習後視察示威狀況，他上周用六合匙等工具修理溜冰鞋，因忘記「執袋」而帶備在身。被告又稱會欣賞刀具設計，部分涉案刀具是從外國訂購。

被告劉傑寧（24歲）案發時任職侍應，他否認於1月1日在銅鑼灣波斯富街快樂大廈的走廊和樓梯處，管有一把銀色摺刀及三把萬用刀。被告在2月企圖從港珠澳大橋口岸潛逃，他因違反保釋條件而還柙應訊。

在被告褲袋發現摺刀

警員羅禮文 （譯音，警員編號20987）供稱，其小隊當晚9時半在波斯富街設下防線，一小時後他與隊員看到被告從街道的梯間探頭，再踏前一步。被告看到警員後，即轉身跑向樓梯，羅隨即上前喝停。羅形容被告其後合作地慢慢行近他，他打算搜身之際，對方輕輕舉手，他留意到其右後褲袋有一把連著繩的銀色摺刀，故馬上用右手按著被告，及用左手取走摺刀。

警員羅禮文稱從被告劉傑寧的褲袋及背包發現摺刀及萬用刀。(林樂兒攝)

被告背包檢出刀套及萬用刀

羅在同袍協助下，從被告的背囊檢取一個刀套及一個金屬盒，前者袋有一把萬用刀及兩個可轉換的工具頭，後者則有兩把萬用刀、數件銀色工具及針。此外，羅又從背囊檢取面罩、手套、索帶等，之後以涉嫌藏有攻擊性武器及適合作非法用途工具拘捕被告。

辯方指背包亦有榛子醬及茶杯

辯方指，羅叫停被告時以「呀仔」作稱呼，並稱要「循例搜身」，被告遂抬手讓他檢查。被告的右後袋放銀包，羅是摸到前褲袋的摺刀後叫被告取出。羅否認以上說法，並且不同意金屬盒是在被告的褲袋之中，而盒內還有膠布、白花油及USB裝置。對於辯方稱背囊裝著榛子醬、榛子粒、茶杯等，他回應無印象，但記得有藍色水樽及滑鼠。他又說問過被告為何帶著涉案工具，但不獲回應。

稱工具用以修理溜冰鞋

裁判官林希維裁定表證成立。被告自辯稱當日在唐樓天台觀察示威情況，下樓時曾探頭，見到警方防線後折返。之後有警員叫「呀仔，落嚟啦！」他其後抬手讓對方搜身，並按指示拿出前褲袋的摺刀。被告表示會欣賞刀具的設計，部份涉案刀具是在網上從美國訂購，另一些工具則在深水埗購買。

帶白花油提神兼備不時之需

他續解釋，案發前一周踩滾軸溜冰，帶備面巾、手套以防擦傷，涉案的六角匙、萬用鉗工具頭均用以修理溜冰鞋，但因忘記「執袋」而在案發日攜帶該些物品。被告稱在酒店任職自助餐侍應，參加了咖啡師比賽，練習後再看示威情況，案發時帶著的榛子醬、茶杯正是練習比賽之用。他又指工作時會帶膠布和白花油，以備不時之需及提神。

審訊下午續。

案件編號：ESCC32/2020