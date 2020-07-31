新冠肺炎｜中央派員助港大規模檢測　專家曾指全民檢測或需禁足令

新冠肺炎疫情持續，早前有傳港府要求中央派員協助抗疫。國務院港澳事務辦公室今日（31日）發表聲明，指中央政府應港府請求，將派內地檢測人員到港協助展開大規模的檢測，並協助加快興建臨時隔離及治療中心。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良曾指，全民檢測需要配合配套措施，包括準備實施「禁足令」，社會要暫停運作一至兩星期。

中央應港府要求將派員到港協助大規模檢測。（資料圖片／歐嘉樂攝）

國務院港澳事務辦公室發表聲明，指應香港特別行政區政府的請求，中央政府已決定派遣內地檢測人員赴香港協助開展大規模核酸檢測篩查，幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心。

港澳辦指，希望香港社會各界在特別行政區政府的帶領下，聚焦抗疫大局，共擔抗疫責任，團結一心，同舟共濟，早日打贏疫情阻擊戰，為盡快恢復經濟、改善民生創造良好條件。

特首林鄭月娥今日於記者會上指，早前正式向中央提出協助抗疫的要求，將集中在檢測能力及治療設施方面。她又指，內地研發病毒疫苗方面有正面發展，希望中央在研發成功後，供應上亦可顧及700萬香港市民的需要。

林鄭月娥於7月31日的記者會指，早前已正式向中央提出協助香港抗疫的要求。（羅君豪攝）

何栢良曾稱全民檢測需於短時間內進行 並配合禁足令

中國工程院院士鍾南山早前曾提出香港應作全民核酸篩查，港大感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目上指，全民檢測為可考慮方案之一，不過要視乎配套措施的配合，包括要預備宣布「禁足令」，規定除了有緊急營運需要之外，全社會要暫停運作一至兩星期，並於短時間內完成全民檢測，診斷出確診者並安排隔離，才算是有用的措施。他稱，全民檢測要尋求外援協助，若貿然安排為全港700萬人檢測，只會「愈搞愈糟」。

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