新冠肺炎｜Star Global直銷群組爆發　與亮碧思有關出入人士神秘

新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增121宗確診個案，連續10日錄得過百宗。今日再多一個感染群組，為於旺角怡安閣直銷公司「Star Global」，涉及有6宗確診及5宗初步確診個案。 現場店舖貼有另外一間公司「Francine」的標誌，記者到場後，店舖隨即落閘，附近居民指平日「人山人海」，出入人士相當神秘。 記者查冊發現，「Star Global」及「Francine」與著名直銷公司「亮碧思」相關，Francine的董事為亮碧思董「黃樹雄」（HUYNH Valery）。

+ 3 + 2

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增的感染群組為於怡安閣地下的「Star Global」直銷公司，早前已有兩宗確診個案，個案編號#2546、#3102，今日再增加4宗包括#3154、#3165、#3205、#3224，及有至少5宗初步確診個案。該公司有售賣紅酒及化妝品，地庫可容納100人，做直銷培訓工作。

黃樹雄任公司董事

記者於怡安閣現場可見，大門貼有「Francine 」標誌，名為「Francine Holding Limited」的公司。根據公司註冊處資料，該公司中文名為「弗朗爾集團有限公司」，董事是「黃樹雄」（HUYNH Valery）。

黃樹雄目前擔任83間本港註冊公司的董事，包括著名直銷公司「亮碧思集團（香港）有限公司」、「亮碧思國際集團有限公司」的董事。

7月31日，亞皆老街一間直銷公司有群組爆發感染。（羅國輝攝）

張竹君所講涉事的直銷公司名為「Star Global」，根據公司註冊處資料，「明昇集團控股有限公司」（Star Global Group Holdings Limited）、「明昇國際有限公司」（Star Global Limited）、「全明昇國際有限公司」（All Star Global Limited），公司董事同為楊成文，前兩間公司在今年改名為「All Star International Limited」及「All Star Team Limited」。

資料顯示，楊成文與Francine或亮碧思的生意有關。

亮碧思董事黃樹雄。（網上圖片）

記者到場 隨即落閘

記者到現場視察，店舖有兩個大門，門外有護膚品、紅酒、手錶等廣告，當時仍有員工徘徊，而大門貼上「Francine」標誌。不過，員工見到門外記者後反應甚驚恐，隨即將大門上鎖，之後又將另一個出入口的大門落閘。

至於店內則貼有今年一月及二月的告示，有指因應疫情，獨立經銷商進入公司內要佩戴口罩，以及更改營業時間，但未有表明有人確診。

過程中，曾有數名疑似員工步出公司，其中一男一女以雨傘遮蓋面貌，見到記者後更拔足而逃。另有一名男子步出時，被記者問及是否有人確診後，他只叫記者向行政部查詢。

事後，店內有人在大門張貼告示，表示怡安閣營業點明日及8月2日起將要清潔，故休息二日。至於石門營業點，明日只會在下午2時至11時營業，8月2日休息一天。之後，店內隨即關燈。

居民指平日「人山人海」

有在附近居住的男士指出，平日有不少人出入該公司，有百多人會在街上聚集，形容「人山人海」，「企晒係到食煙，周圍扔垃圾，污糟邋遢。」又指有關人士「好神秘」，「唔知佢哋係做乜嘢。」

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼