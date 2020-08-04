男生涉藏易燃液欲認罪　官質疑單憑現場示威是否足定罪　案再押後

今年「元旦大遊行」期間，17歲男學生被指用磚頭掟警方車輛，兼身上涉藏有載有易燃液體的膠樽、𠝹刀、鎚仔等。他今（4日）於東區裁判法院欲認罪，惟主任裁判官錢禮指出，男生並未被控非法集結或暴動，證據亦未見他有拿出涉案物品，質疑是否能單靠現場有示威，從推論被告有意用涉案物品損壞財產，認為或未能足以裁定被告「管有物品意圖損壞財產」罪成，故將案件押後至本月11日再提訊，以便控辯雙方索取進一步法律意見。

被告17歲，他被控刑事損壞，及管有物品意圖損壞財產等兩罪，指他於今年1月1日在灣仔金聯商業中心外，損壞一輛特別人群管理車，以及管有載有高度易燃液體的膠樽、打火機、𠝹刀、鎚仔等。

被告被指向警車輪磚

被告本欲承認兩罪，但主任裁判官錢禮指出，證據上未能顯示被告有意用涉案物品損壞財產，被告當時未曾拿出有關物品，質疑法庭如何作出唯一合理推論，指被告有意損壞財產。控方回應指，事發時有示威者聚集，被告掟磚前有人大肆破壞政府財產，而且警方在被告身上搜出易燃液體、打火機等，認為他一有機會便會拿出涉案物品使用。

錢官又指，被告未被控非法集結或暴動罪，質疑是否可單靠附近發生示威而作出有關推論，她認為不能單靠案情中的證據，就管有物品意圖損壞財產一罪將被告定罪。控辯雙方申請押後案件，以索取進一步法律意見，案件將於本月11日再作處理。

另一男生藏士巴拿等准守行為

另外，18歲男學生羅子浩本涉於去年11月2日在銅鑼灣怡和街管有鉗、士巴拿等物品，他今獲准以1000元簽保守行為1年。

案件編號：ESCC30、663/2020