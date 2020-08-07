價值5百萬Richard Mille名錶　英倫被劫金鐘重現　台籍錶主求取回

台灣商人於3年前以501萬元，購入Richard Mille的限量版名錶，惟後來在英國倫敦街頭被賊人劫去，他雖然就事件報警，英國警方一直未能尋回手錶，直至本年初Richard Mille通知台商，其手錶被送往香港金鐘分店維修，台商稱自己為手錶唯一合法擁有人，要求Richard Mille直接歸還手錶，惟對方只肯保管手錶，直至台商與送手錶到店鋪維修的人士「講掂數」，台商昨（6日）入稟高等法院，要求Richard Mille歸還手錶。

限量版手錶全球只有20隻

原告為台灣商人蔣岳哲，被告為Richard Mille（Hong Kong）Limited

入稟狀指出，原告在2017年11月於台灣購入Richard Mille RM51-01的限量版手錶，當時手錶價值達501萬港元，而Richard Mille應有相關記錄顯示原告才是該錶的擁有人。根據網頁顯示，該手錶全球限量20隻。

去年倫敦街頭被劫

原告指，他在2019年在倫敦街頭被劫去手錶，雖然他向倫敦警方報案，但時至今天也未尋獲手錶，而警方應將有關事件通知Richard Mille新加坡總部。原告稱，雖然手錶被劫，但在Richard Mille的記錄中，他仍是手錶唯一合法的擁有人。

有人帶至金鐘分店維修

原告表示，本年1月Richard Mille新加坡總部通知他，有人帶其手錶到香港金鐘太古廣場分店維修，原告立即知會被告，他從未授權任何人將其手錶送往維修，並要求被告交還手錶。

不過，被告卻回覆指，手錶由一名叫王樹亮的人士放到鋪內，而被告會先保管有關手錶，直至原告及王解決就手錶的爭議，並提供了王的聯絡方法。

聯絡人稱手錶由另一人於北京購入

原告稱，聯絡上王樹亮後，對方卻稱手錶由另一人在北京購入，而他只是作為該人的代理。原告堅持他為手錶的合法擁有人，有權要求被告歸還手錶，但被告卻未應他要求歸還，於是原告將事件訴諸法庭。

案件編號：HCA1309/2020