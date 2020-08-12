銀齡夫妻最常因伴侶難明感受起衝突　與異性過分親近不入三甲

「執子之手，與子偕老」是婚姻承諾，不過老夫老妻婚姻生活難免起磨擦。香港公教婚姻輔導會於2019年8月至12月期間，就50歲以上的銀齡夫婦婚姻狀況進行問卷調查。調查結果發現，夫婦認為最常引起衝突原因，首3位分別是「伴侶不明白我真正的感受和需要」、「伴侶看手機電腦，令我感到被忽略」以及「欠缺溝通」；而14個選項中，「伴侶和異性過份親近」反而是受訪夫婦較不常見的衝突因素。 香港公教婚姻輔導會賽馬會「恩愛 50+」計劃主任李彥臻表示，銀齡夫婦大多認為，能真正陪伴自己渡過人生最後階段的是伴侶，並非金錢、工作及子女。他建議，銀齡族可藉發掘共同興趣、投放時間傾聽另一半感受，有助增進雙方感情。

香港公教婚姻輔導會賽馬會「恩愛 50+」計劃主任李彥臻（左）建議，夫婦之間可共同發掘興趣、投資更多時間聆聽另一半感受，將有助增進感情及增潤婚姻關係。（香港公教婚姻輔導會提供）

香港公教婚姻輔導會去年8月至12月期間，以問卷及網上填寫形式，訪問共213名50歲以上的銀齡已婚人士。調查以5分最高分，要求受訪者評價各項有機會引起夫妻衝突，影響婚姻質素的因素，最常見的衝突原因依次為「伴侶不明白我真正的感受和需要」（佔3分）、「伴侶看手機電腦，令我感到被忽略」（佔2.9分）以及「欠缺溝通」（佔2.8分）。而在問卷的14個選項中，受訪者認為「伴侶和異性過份親近」以及「我和伴侶因湊孫事宜而爭執」屬較少見的衝突因素，各佔1.7分及1.5分。

至於受訪者認為，最能令夫婦關係變好，最能滋潤關係方法，以5分最高計算，依之為「互相分享心事、坦城溝通」（佔2.9分）、「互相尊重」（佔2.8分）以及「建立共同興趣」（佔2.8分）。其中，受訪女士較關注伴侶的包容與體諒；男士則較重視與伴侶建立共同興趣，以及得到伴侶的欣賞和肯定。

連先生與連太太結婚34載，育有的兩名兒子已成家立室。（香港公教婚姻輔導會賽馬會提供）

連先生與連太太結婚34載，兩名兒子均已成家立室。連太太表示，伴侶不明白自己感受及需要，最影響夫婦關係。她說，自己一向喜愛吃零食減壓，惟丈夫的生活方式十分健康，每次見到她晚飯後吃零食，便會不時斥「你食唔飽咩，又食嘢！」令連太太不勝其煩。連先生亦抱怨說，自己因健康問題須長期到公立醫院覆診，曾要求太太陪伴在旁，惟她傾向留在家準備晚餐，曾因太太漠視其要求感到失望。

即使生活上有磨擦，連先生夫婦二人有共同愛好，熱愛跑馬拉松維繫感情。「落場比賽跑到中段大家互相扶持，藉各項比賽創造不少美好的回憶。」連太太補充，夫妻相處應互相包容及尊重，同時保持個人空間與想法，多建議少批評會令婚姻更長久。

香港公教婚姻輔導會賽馬會「恩愛 50+」計劃主任李彥臻建議，夫婦之間可共同發掘興趣、投資更多時間聆聽及嘗試明白伴侶的情感內心需要、多欣賞伴侶並包容另一半的限制，以及珍惜彼此相處的時間，有助增進感情及維繫婚姻關係。