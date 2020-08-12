調查指42%資優生家庭疫情下關係更融洽　分析：增親子時間多了解

新冠肺炎疫情下，中小學生停課約四個月，子女網上學習問題成為不少家庭衝突來源。不過，資優學苑一項調查發現，約四成二的資優生家庭在疫情下，相處關係變得更融洽。學苑分析，資優生學習能力較一般學生高，能迅速適應在家網上學習，受訪家長亦普遍認滿意他們學習表現 ; 加上受訪者一般屬中產，疫情下工作較以往減少，與子女相處及溝通機會增加，反而有助增進感情。有資優生家長分享，兒子在疫情下，善用自主學習的時間，開設youtube頻道拍片介紹科學實驗，全家動員一起拍攝，藉此促進親子關係。

鍾愛科學的中一資優生吳家翹在疫情下，開設youtube頻道拍片示範科學實驗。（資優學苑提供）

資優生停課指片教做實驗 全家動員製作增親子時間

中小學自年初疫情爆發後停課約四個月，直至五月底才分階段復課。鍾愛科學的中一資優生吳家翹表示，自五月底開始，受老師啟發，主動開設youtube頻道拍片做科學實驗，例如示範抽取士多啤梨的基因成份等，盡情享受自主學習的時光。

家翹媽媽Carol表示，全家動員支持兒子拍片，例如自己負責拍攝、丈夫為實驗買材料、女兒則分享短片宣傳。她指，在疫情下，與兒子互動機會較以往多，「好開心，佢成日會主動搵我傾，例如商討拍攝主題等，關係好好多。」她指，停課初期，兒子作息較混亂，但很快適應，學會定訂時間表，分配學習、玩樂、休息的時間，故毋須擔心其學業。

思倫在停課期間難以適應網上學習，幸有媽媽支持開解。（資優學苑提供）

網上授課沉悶、在家學習易分心 資優生須花一個多月適應

不過，另一位中四資優生蓋思倫網上學習情況則與家翹則相反，須花一個多月時間才逐漸適應。本身熱愛運動及數學的思倫表示，單向的網上授課模式令他失卻學習動機，在家學習亦容易使他分心及欠缺自律，經常欠交功課及遲到上課，期間更沉迷打機。

思倫形容，停課日子「頹廢」，情緒受到壓抑，幸參與學苑課程，重燃學習興趣，慢慢調節心理狀態，如製定作息時間表、整理書桌助專注學習等。思倫媽媽Kitty表示，在這段停課日子未有擔心兒子學業成績，反而較擔心其負面情緒，須不斷溝通開解對方，雙方曾試過有言語衝突，幸兒子最終能慢慢自我調節。

資優學苑在六月下旬至七月初，以問卷調查方式，成功訪問362位學員家長，了解疫情對資優生家庭的影響。（資料圖片）

資優學苑在六月下旬至七月初，以問卷調查方式，成功訪問362位學員家長，了解疫情對資優生家庭的影響，結果發現有42.3%受訪者表示家庭關係變得更融洽，38.7%沒有變化，約19% 關係變得更惡劣。學苑研究部總監馮子豪表示，受訪者大多屬中產，疫情下工作較以往減少，與子女相處及溝通機會增加，如可一起做飯、買餸、閒談等，反而有助增進感情。

資優生屬「性格巨星」 若網上課程太淺會容易放棄學習

至於另外兩成關係較差的家庭，則因為子女經常打機、學習態度散漫等，令雙方容易因學業產生衝突。他形容資優生屬「性格巨星」，若網上課程太淺、不感興趣，會容易放棄學習，旁人難以輕言勸服。不過，整體而言，他指，研究反映家長滿意子女的網上學習表現，以一至十分為單位，平均給予6.6分，相信因為學員經濟環境較富裕，網上學習的硬件支援充足，而資優生學習能力較一般學生高，能迅速適應在家及網上學習。根據研究，有88.1%受訪者子女一周至一個月內可適應在家學習，只有11.9%需花超過一個月時間適應。