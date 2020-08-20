開學不返校　德萃幼園訂網課規則　禁家長搶答　線上派對訓練社交

9月1 日將是大部份學校開學的日子，然而疫情影響，全港學生新學年只能線上開學，不能面授。私立獨立、未有參加幼稚園計劃的德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎說，加拿大、美國及台灣等地流行「homeschool（在家教育）」，但香港大多家庭由雙職父母組成，難長期自行教育子女，故德萃新學年推出「線上學校」概念，在抗疫新常態下繼續教學，並協助學生為復課作好準備，屆時更易涵接課程。 由於上學年有家長陪子女上課時過於投入、不時「搶答」，亦有學生不太專注，故新學年每課開始前會重溫課堂規矩。考慮到學童長期留家，與人溝通機會少，德萃將安排線上生日會、裝扮派對，以及每周1次的師生單對單中英文對話時間，讓學生有機會認識朋友，訓練社交技巧。

德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎指，新學年推出「線上學校」概念，在抗疫新常態下繼續教學，並協助學生為復課作好準備，屆時更易涵接課程。（盧翊銘攝）

校方將提醒家長及學生線上課堂規則

良好的課堂秩序，有助學生專注學習。德萃幼稚園（行政及馬鞍山校舍）校長林佩儀笑言，轉到網上學習，幼兒上課須由成人協助登入，然而，上學年有家長陪伴子女上課時，因太投入而搶答，影響教學；故新學年開始前，設家長講座提醒在家學習的注意事項，老師亦會在每堂開始前，亦會簡單提醒學生線上課堂的規則。

當初年紀較輕的小朋友，父母會陪著上堂，但父母太投入、會搶答，所以訂了（線上課堂規則），避免同類情況。 德萃幼稚園（行政及馬鞍山校舍）校長林佩儀

課堂以外每周舉行派對或口語訓練 助學生學習社交禮儀

管好網上課堂秩序，亦要確保教學質素。德萃幼稚園（學術及太子校舍）校長羅素紋說，「希望線上學習可以涵蓋學生的知識、技巧及態度」，而學校將網課安排通知家長後，得到不少家長支持，暫時穩定了收生情況。

幼稚園每周一會全班一起上課，以20至30分鐘網課簡介學習主題；周二至周四會分4至5名學生一組，閱讀故事、認字，學數學或科學等；而周五則是全級一起上德育課、參加生日會、服裝派對或接受口語訓練等。她強調，課程盡量貼近現實教學，亦有老師角色扮演學生日常玩玩具、上課的情況，教學生分享及尊重等社交禮儀。

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新學年設預錄教學影片 支援父母教育子女



新學年除實時課堂外，將額外提供教學預錄影片，將實時課堂上已教授的主題，再以另一形式或例子在預錄影片中多教一次。林佩儀舉例指，老師難透露網課觀察每位學生的筆劃是否正確，而父母在教筆劃時常遇困難，故會設專門影片協助父母教學童寫字。

疫情下幼童甚少外出及與他人接觸，德萃安排每名學生每周有一次與老師單對單線上對話，每次10分鐘，以中英文輪流進行，除了訓練對話能力、交友禮儀外，也可讓K1新生與老師建立關係。