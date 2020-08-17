蘇國生不續任考評局秘書長　教聯會盼接任人帶考評局走出紛爭

考評局今日（17日）宣布招聘考評局秘書長，取代在2021年3月完成任期的現任秘書長蘇國生。考評局公布未有透露不續任原因，而公布中蘇國生簡單表示是合適時候發展個人志向，以及在其他範疇服務社會。蘇國生在2017年9月上任，任期內經歷新冠肺炎疫情及歷史科試題風波，「港語學」召集人陳樂行認為，浸大普通話考試風波中可見蘇國生是守規矩、講求程序的人，估計歷史科試題被刪一事，對他造成很大打擊。 立法會教育界議員葉建源則讚揚蘇國生在新冠肺炎疫情期間一直與教育界各方保持溝通，形容其作風良好，期望下任秘書長可維護考評局在香港及國際的公信力；而教聯會主席黃錦良亦表示，反修例風波後有意見質疑考評局被「政治入侵」，歷史科試題風波引起廣泛爭議，社會大眾對下任人選抱更大期望，希望下任秘書長有能力帶領考評局走出紛爭。

香港考試及評核局秘書長蘇國生。（資料圖片／張浩維攝）

DSE歷史科試題掀爭議

考評局今日公布中，感謝蘇國生在疫情嚴峻期間帶領考評局順利舉行文憑試；蘇國生則形容加入考評局是榮幸，認為現時是合適時候發展個人志向，並在其他範疇服務社會。

新冠肺炎疫情影響，文憑試一度須延遲舉行，中英文口試取消。而其後歷史科卷一其中一條必答題中，問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引發爭議。蘇國生在5月中旬回應歷史科試題時曾表示，考評局的評核準則清晰，不同學科均會以開放式問題評核考生的高階思維，只要考生提供多角度觀點，閱卷員會按評卷準則評核。最終教育局要求考評局取消試題，事件令社會一度質疑考評局專業獨立地位有否受政治因素影響。

陳樂行認為是政治原因迫使蘇國生離任，擔心蘇離任後，考評局會如沒有蘇國生的浸大，變得越來越不講程序、不講規矩。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳樂行：蘇國生為人守規矩、講求程序

「港語學」召集人陳樂行早前曾撰文指，在浸大普通話考試風波期間，時任教務長的蘇國生曾出席師生論壇，陳引述蘇國生當時曾說：「我唔知道（校長）錢大康講過啲咩，亦都唔評論啦，但校長唔係大晒，佢都只係聽教務議會嘅表決做嘢。只要教務議會議決通過，普通話政策就可以取消。」

陳樂行接受訪問時表示，從上述事件得知，蘇國生為人守規矩、講求程序，令人尊敬，亦十分適合擔當考評局秘書長職務。陳認為是次取消歷史科試題的爭議，明顯是政治決定介入、不尊重考評局，同樣是涉及程序問題，「相信對佢（蘇國生）好大打擊，佢應該都好唔開心。」

陳樂行認為是政治原因迫使蘇國生離任，同時擔心蘇離任後，考評局會如沒有蘇國生的浸大，變得越來越不講程序、不講規矩。

+ 4 + 3 + 2

立法會教育界議員葉建源讚揚蘇國生在被疫惰期間願與各方解釋公開試安排，認為其作風良好，值得欣賞。（資料圖片／盧翊銘攝）

葉建源：蘇國生願與各方溝通 作風良好、值得欣賞



考評局前任秘書長唐創時共任職6年，由2011至2017年，期間曾續任一次。而現任的蘇國生只有一屆任期。

立法會教育界議員葉建源認為，蘇國生任期只有3年是較短，而蘇任內遇上疫情屬最大難題，讚揚他願與各方解釋公開試安排，作風值得欣賞。他直言，無法得知蘇不續任是否與歷史科試題風波有關，但重申考評局獨立於教育局，是希望保持其專業形象；而歷史科試題被刪，難免令人擔心有政治因素影響考評局，他期望下任秘書長可謹守專業原則，維護考評局在香港及國際的公信力。

教聯會主席黃錦良則認為，任何機構有人事調動是常見及正常事。（資料圖片／余俊亮攝）

黃錦良：考評局秘書長是「重要指揮棒」



教聯會主席黃錦良則認為，任何機構有人事調動是常見及正常事，惟考評局秘書長一職是「重要指揮棒」，而過去一年本港受政治風波影響，有意見質疑考評局被「政治入侵」，而歷史科試題亦引起廣泛爭議，他形容社會大眾對下任人選抱更大期望，希望下任秘書長有能力帶領考評局走出紛爭。