新冠肺炎｜邵家輝倡低風險行業局部復業　無第三輪支援將現倒閉潮

政府昨日宣布延長多項防疫措施，包括二人限聚令、公眾地方戴口罩、12個表列處所停業令及晚市堂食禁令等，至8月25日。 批發及零售界立法會議員邵家輝今早（18日）接受新城電台節目訪問時表示，相信本港不能在短時間內零確診，繼續停業會十分難捱，政府應讓一些低風險行業局部復業，例如美容業界，並應提供補償方案。他表示，部分行業被勒令停業致零收入，但租金支出不減，若沒有第三輪防疫抗疫基金，相信會出現倒閉潮及失業潮，

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，政府應讓一些低風險行業局部復業，例如部分美容業界。（資料圖片）

邵家輝在節目中表示，香港零售市道蕭條，受疫情影響市民不願外出消費，若非當局推出保就業計劃，相信失業率會進一步上升，當中尤其影響零售業員工。但他同時表示，政府推行保就業計劃後，部分業主的態度轉變，會向商戶發律師信追租。

邵促請當局推出第三輪防疫抗疫基金支援措施，而金管局及銀行應繼續推「還息不還本」，減輕小業主的供舖壓力。

政府昨日宣布延長防疫措施7日，在處所方面，酒吧或酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池亦繼續關閉。