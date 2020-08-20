偷車後撞正事主　男子上同伴寶馬逃亡警一度開槍　兩男認罪

大埔林錦公路兩年前發生警員開槍事件，一名男子粉嶺偷走一名麵粉運輸工的小型貨車後，兩星期後在同區遇上事主，事主見車即追，警方見狀加入戰團，偷車男期間上同伙駛來的寶馬繼續避走，警方圖截停曾一度開槍不果。兩男事後被捕，日前在區域法院承認盜竊、危險駕駛、管有危險藥物等罪。案中辯方律師今（20日）求情時重提本案曾發生了證物袋失蹤事件，次被告亦珍惜機會認罪望輕判。法官將案押後至9月11日判刑。

兩被告為：溫運權（38歲）及吳志偉（48歲），首被告昨承認盜竊、處理贓物、危險駕駛及管有危險藥物罪；次被告則承認管有危險藥物、未獲授權而取用運輸工具及危險駕駛罪。

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首被告偷車兩周撞正事主

案情指，一名麵粉運輸工於2018年8月14日把其輕型貨車停泊在粉嶺名都外期間遭人偷走；9日後一間五金回收場的閉路電視，拍到有人駕駛該貨車到回收場，後來回收場員工發現有銅管及銅線失竊。

麵粉運輸工在8月30日在粉嶺中心外發現失竊輕型貨車，坐在司機位的首被告即時開車逃走，運輸工即開車追截兼報警，警車後來加入追截。

追截下逃上次被告的寶馬

首被告駛至林錦公路迴旋處時，與運輸工駕駛的車輛相撞，撞擊致運輸工胸口腫痛，首被告繼而下車，並再登上次被告駕駛的寶馬逃走，期間更在運輸工及追截警員之間高速穿插，警員使用警棍及開槍也無法截停車輛。兩男事後被捕，警方分別在被盜的輕型貨車及次被告的家中搜出冰毒。

首被告稱偷車只是順手牽羊

兩被告的代表律師求情時均指，二人沒預謀犯案，首被告當時只是順手牽羊；而次被告當時也沒意圖傷及在場警員，他因證物失蹤事件，獲得與控方就控罪協商的機會，而他亦珍惜機會，及時認罪，望法庭可輕判。

案件編號：DCCC 360/2019