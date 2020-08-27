JUPAS｜聯招覆核出爐　162人成功翻盤　19名首輪白果者獲學位取錄

繼中學文憑試（DSE 2020）成績覆核結果在上周公布後，大學聯招成績覆核今日（27日）「出爐」。據大學聯招處資料，今年262名申請覆核的考生中，有162人的取錄結果成功「翻盤」，佔約62%，與去年相若。其中有19名原未獲派任何取錄資格的申請人，成功得獲八大或公大學士學位或SSSDP學士課程取錄。 早前成功覆核DSE成績，又有重新申請JUPAS者，可在今早9時起登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱遴選結果、註冊手續及有關資料。

大學聯招成績覆核會在今日（27日）「出爐」。（資料圖片）

大學聯招處資料顯示，今屆考生中共有262人提出覆核聯招結果，當中162人的取錄結果有變更，佔約62%，與去年相若。

首輪已獲派資助學士學位的169人中，有109人成功獲得較高次序的課程取錄，另有3人獲SSSDP「資助計劃」的學士學位課程取錄資格，但亦有1人由獲得學士學位取錄，轉為獲得高級文憑課程取錄資格。

原獲派高級文憑的16名申請者 有11人獲學士學位取錄

至於首輪獲SSSDP取錄的32名申請者中，有9人轉獲學士學位課程取錄、7人獲較高次序的SSSDP課程取錄，其餘16人維持不變。唯一已獲副學士學位的覆核者則未能如願。而原獲派高級文憑課程的16人中，有11人改為獲得資助學士學位，其餘5人則維持不變。

首輪未獲任何取錄的44人中 一半人成功「翻盤」



原來沒獲任何正式遴選取錄的44名申請人中，有一半人成功「翻盤」，當中15人獲資助學士學位、4人為SSSDP「資助計劃」的學士學位，另有3人獲副學士學位取錄。