教育主任涉登入系統查兒子派位資料　案件准押後至11月答辯

教育局學位分配組一名57歲教育主任涉嫌在2016年8月至2017年8月，兒子參與中學派位期間，違反其上司指示，先後十次登入該局的「中一學位分配系統」並取用系統內資料，被廉署控以十項不誠實使用電腦罪，案件今（7日）在觀塘法院提堂。辯方申請將案件押後至11月2日再訊，待辯方索取文件和準備答辯，獲法庭批准。押後期間，被告准以現金10000元保釋外出，不得離開香港和騷擾控方證人。

被告彭偉傑（57歲），被控十項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，指他在2016年8月15日至2017年9月18日期間，分別十次登入教育局教育資訊系統內的中一學位分配系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

廉署早前透露，被告曾於2016年8月向教育局申報，其就讀藍田一間小學的兒子是2016/2017年度中學學位分配辦法的學生申請人。被告接獲上司通知，不得就其子的申請和派位結果資料，而取用教育局的電腦數據庫；被告涉嫌違反上司指示，登入系統以取用與其兒子中學派位申請相關的校內成績。

控方要求被告答辯，辯方要求將案件押後至11月2日，以便索取控方文件和取得被告指示，獲法庭批准。押後期間被告可以現金一萬元保釋，期間不得騷擾控方證人以及不得離開香港。

案件編號：KTCC 1555/2020