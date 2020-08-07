消息：教育局最快8月中公布升中呈分試安排　考核次數或由3變2

疫情下全港中小學未知何時可回校復課，跨境生回港日更難預計，影響升中呈分試安排。據知，教育局早前與接收跨境生的小學代表商討呈分試安排，初步共識是不論疫情發展及跨境生能否回港上課，學校最遲須在2021年1月為每名學生遞交一次分數，用作自行分配學位的依據。至於實際學校使用哪一次考試的分數、跨境生如何處理，則由學校彈性處理，按校本決定。消息指，校長代表正收集不同學校意見，料教育局最快會在本月中旬，最遲本月內，會就呈分試最新安排作正式公布。

疫情下全港中小學未知何時可回校復課，跨境生回港日更難預計。（資料圖片）

升中呈分試原有3次，分別是小五1次、小六兩次，惟受疫情影響，教育局一度延長小五呈分試至新學年，讓學校有更大彈性處理，然而本港爆發第三波疫情，料新學年未能回校復課，呈分安排亦受影響。

北區小學校長會主席梁志文透露，教育局早前與接收較多跨境生的學校進行視像會議代表，學界初步認同最遲在2021年1月為每名學生遞交只少一次分數，作自行分配學位依據，估計會在新學年開始前作正式公布。惟他直言，呈分涉及升中派位，不少校長都憂慮跨境生未能回港，校本評核公平性會被質疑，故需額外調配人手，修訂評估模式，初步了解家長意見。他舉例指，若跨境生未及回港需補考，校方須安排教職員按本地生試卷修改，惟程度需相若。

身兼福德學社小學校長的梁志文表示，該校逾八成小五生都是跨境生，故已安排老師為落後學生在網上進行小組補課，希望盡量他們追上進度，應付呈分試。

消息指，教育局與學界達成初步共識，不論疫情發展及跨境生能否回港上課，學校最遲須在2021年1月為每名學生遞交一次分數，用作升中自行分配學位的依據。（資料圖片）

新界校長會去信教育局 建議豁免跨境生首次呈分

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林指，跨境生呈分安排至今有最終定案，新界校長會昨日（6日）已去信教育局，建議教育局考慮豁免跨境生第一次（原定小五應考）呈分試，只計算餘下兩次（小六應考）呈分試成績。意即期望教育局正式公布2021年1月時，可只呈交一次分數。

朱偉林解釋，跨境生過去大半年沒回校上課，加上新學年未必可與本地生同時間復課，表現或會落後，「先復課，再考試，是公平一些」。至於早前已應考呈分試的學生，朱偉林建議分數維持有效，減少爭議。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，本港近日確診數字沒再持續破百，對跨境生11月可復課抱樂觀態度。（資料圖片／鄭子峰攝）

校長對跨境生11月回港復課抱樂觀態度



朱偉林說，本港近日確診數字沒再持續破百，對跨境生11月可復課抱樂觀態度，若中港兩地政府成功協調，開放更多關口，相信跨境生可在11月回港，面授課堂約1個月，至12月上旬才考試，趕及明年1月呈交。

然而，若教育局要求維持必須呈分三次，朱偉林建議參考早前中學跨境生上課安排，與內地部門商討，以點對點旅遊巴接載跨境生回港應考，「雖然無實體課，但都可以考試」，減少因試卷不同或考核安排而發生的爭議，「就算內地有姊妹學校，都未必在深圳，學生住得分散，要集合他們，向每校學生派發不同試卷，不是說必然不可行，但安排上有一定困難」。

梁志文直言「愈遲開學，跨境生走得愈多」，個別學校或面對縮班危機，情況令人憂心。相片與報道內容無關。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本港復課無期 部分初小跨境生有意退學

本港學童何時復課未有定案，跨境生復課日更難預計，梁志文指出，內地學校暑假前已復課，不少學校都有初小跨境生家長反映有意退學，而他任職的福德學社小學合共約5至6名初小跨境生表示有意退學。他直言「愈遲開學，跨境生走得愈多」，個別學校甚至會面對縮班危機，情況令人憂心，期望教育局考慮今年情況特殊，新學年「數人頭」時酌情處理。