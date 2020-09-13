聯合醫院骨質密度檢測報告出錯　41名病人受影響

聯合醫院今日（12日）公布，由7月15日至9月2日期間，放射及器官造影科為41名病人所進行的骨質密度檢測，錯誤引用其他平均骨質密度參考範圍讀數，導致骨質密度檢測報告出現輕微偏差，部門已即時作出跟進和修正。聯合醫院向受影響的病人致歉，並表示相信事件對病人的臨床治療影響非常低。

聯合醫院表示，放射及器官造影科於本月8日進行的報告抽查中發現，部門的骨質密度檢測儀器，參考範圍讀數出現偏差。7月15日至9月2日期間，部門為41名病人所進行的骨質密度檢測，錯誤引用其他平均骨質密度參考範圍讀數，導致骨質密度檢測報告出現輕微偏差。放射及器官造影部門同事已即時更新系统，引用適用的參考範圍讀數，重新分析病人骨質密度，並更新骨質密度檢測相關報告和通報醫院。

41名病人曾在期間接受上述骨質密度測試，24名病人因報告已即時更新和仍未回醫院覆診，並未有受事件影響。此外，院方已即時覆檢17名曾經分別到基督教聯合醫院或將軍澳醫院覆診的病人個案，得悉當中11人的骨質密度檢測報告，在套用適用的參考範圍讀數後，與早前報告結論相同。

其中6名病人報告結論因數值有所不同，經專科醫生再次檢視病人報告及相關臨床病歷後，確認臨床治療計劃亦未有因報告差異而受到影響。

聯合醫院放射及器官造影科為41名病人，進行骨質密度檢測，錯誤引用其他平均骨質密度參考範圍讀數，導致骨質密度檢測報告出現輕微偏差。（資料圖片）

聯合醫院詳細檢視事件後，相信事件對病人的臨床治療影響非常低。院方已提醒放射及器官造影科同事，為病人進行骨質密度檢測時，應小心核對及採用合適的參考範圍讀數，避免同類事件發生。

院方非常關注事件，向受影響的病人致歉，臨床部門和病人關係組已聯絡有關病人作出跟進。醫院亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報個案，並會成立根本原因分析委員會，詳細調查事件經過及建議改善措施。