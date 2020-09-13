復課丨教育局：教師宜聆聽學生擔憂　引導辨識負面想法是否符現實

全港中小學及幼稚園將於9月23日起分階段恢復面授課堂。教育局教育心理學家張巧儀今日（13日）在「局中人語」專欄表示，有些同學可能會對復課感到壓力或困擾，需要較多時間適應，亦需要老師的扶持。 張巧儀強調，輔導思想負面的學生時，教師首要是聆聽他們的擔憂，然後透過合適的提問引導他們辨識自己的負面想法是否符合現實，提醒學生以正面和合理的角度，實事求是地評估事情。

全港中小學及幼稚園將於9月23日起分階段恢復面授課堂。（資料圖片）

教師應讓學生知道快樂是一種選擇 並不是由環境和外物所決定

張巧儀表示，教師應讓學生知道快樂是一種選擇，並不是由環境和外物所決定，例如感恩是令人快樂和精神健康的一個關鍵因素。她表示，要培養學生有感恩的心，使他們懂得欣賞身邊的人和事，避免對生活抱持理所當然的態度，並將感恩的心轉化成實際行動，例如感謝和讚美別人，建立正向的人際關係。

張巧儀又指，生活不快樂與經常作負面思考的關係密切，輔導思想負面的學生時，教師首要是聆聽他們的擔憂，然後透過合適的提問引導他們辨識自己的負面想法是否符合現實，例如「我有甚麼證據支持這想法？」、「事情有哪些其他的可能性？」及「我是否過早下定論？」。

她說，宜提醒學生以正面和合理的角度，實事求是地評估事情。當學生展現其專長或良好行為時，教師可即時給予正面的回饋，強化和塑造他們的個人強項和品德。

教育局將於9月16日至11月4日舉辦二十場區本工作坊，邀請精神科專科醫生與學校人員分享為學生提供情緒支援的實用應對技巧，介紹不同輔導和介入治療的方法及進行個案分析。