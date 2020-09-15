Pure Fitness指停業期間應免租　向業主追342萬

連鎖健身中心Pure Fitness因本港的新冠肺炎疫情，曾全線停業，而其中環東昌大廈分店亦於本年6月結業。惟Pure Fitness指根據租約，停業時期應屬免租，或可獲減免部份租金。Pure Fitness昨(14日)入稟高等法院，向分店業主追討多付的租金，以及業主少付的保證金，共涉342多萬元。

原告為Pure Fitness(FH) Limited，被告為立程有限公司和寶貝有限公司，分別為中環東昌大廈一樓和二樓的業主。

原告在入稟狀指，原租用中環東昌大廈的一樓和二樓經營健身室，而根據2017年的租金，每月租金為198萬元。租約原本至本年5月屆滿，但雙方之後續租1個月，該月租金為100萬元。

惟香港於本年爆發新冠肺炎疫情，Pure Fitness有會員確診，於本年3月20日起全線停業。此外，政府亦勒令健身室停業，該禁令曾於5月7日獲放寬。

原告指，租約條款指若物業「不適合佔用或使用」，原告不用繳付租金。原告因此認為，本年3月20日至5月7日的租金，可獲免租或減租部份租金。

原告指，相關時期多付租金和雜費23.5萬多元。此外，原告已於本年6月底把物業交還，而被告退還的保證金中，少付319萬元。

原告要求法庭頒令，相關時期的租金可獲減免，同時追討涉款。

案件編號 ：HCA1553/2020