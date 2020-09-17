安基司斥資逾10億錦田河畔建國際小學及幼稚園　料2023年啟用

安基司（Anchors）教育現時旗下共開辦3間幼稚園暨國際幼兒園，集團宣布落實斥資逾10億元，在早前購入的元朗凹頭錦田河畔一幅佔地逾15萬平方尺地皮，興建一所私立國際小學及幼稚園，計劃命名為安基司學校，校園內計劃設有獨立恆溫泳池、足球場及標準緩跑徑運動場，預計2022年落成並開始招生，2023年起啟用。 新校計劃每級設3班、每班約25人，執行校董蔡加敏預計，小學部將預留至少一半學額，優先取錄現時三間幼稚園的畢業生，估計今年及明年分校的幼兒班（K1）學生有機會受惠。

安基司教育集團數年前購入擬建新校舍的地皮，計劃興建一幢六層高教學大樓，設施包括網絡教室、實驗室及表演藝術廳等。（設計圖片）

安基司教育集團數年前購入擬建新校舍的地皮，並邀請一間英國設計公司設計新校舍，計劃興建一幢六層高教學大樓，設施包括網絡教室、實驗室及表演藝術廳等。另外亦計劃興建25米室內恆溫泳池、足球場、籃球場、標準緩跑徑運動場等，同時預留8萬平方尺作綠化園林區。



計劃2023年啟用 英文為主要教學語言 普通話授中文科

校方指，建校項目已在城規會獲得通過，將向教育局申請註冊，校舍預計於2022年第二季落成，計劃同年起招生，2023年正式啟用。新校小學部計劃採用本地國際化課程，讓學生可銜接中學的國際預科文憑（IB）或GCE課程，主要教學語言為英文，中文科則採用普通話教學；幼稚園部則採用「兩文三語」教學。收生面試時，會考慮申請人的品德、禮貌、中英文語言溝通、學術能力、科學認知及興趣作甄選。

整間學校將重點發展STEAM教學（科學、技術、工程、藝術及數學），鼓勵學生作科研探索，執行校董蔡加敏身兼著名玩具生產商旭日集團的副主席，她表示，學生有機會實踐創新科研構思，他們發明的玩具更有機會可製成產品推出市場。

安基司教育集團主席蔡李惠莉（左）及執行校董蔡加敏（右）。（鄺曉斌攝）

小學部將預留至少一半學額 優先取錄該校幼稚園畢業生

安基司現時於大埔市中心、大埔滘滌濤山及粉嶺共有3間分校，蔡加敏表示，新校落成後，小學部將預留至少一半學額，優先取錄該校現時三間幼稚園的畢業生；即是今年及明年的分校K1學生，有機會獲新校小學部優先取錄。

被問及為何選址元朗凹頭，蔡加敏形容，團隊到該地皮視察時，發現該處毗鄰錦田河畔，整體而言能營造很好的學習環境及學術氣氛，同時臨近元朗市中心，是理想的建校地點。她指，國際化教學在香港越來越受歡迎，而本地傳統教育相對「填鴨式」，學生較難發揮創意；同時，她指開辦一條龍學校一直是校監蔡李惠莉的願景，當小學啟用運作後，計劃籌辦採用國際預科文憑（IB）課程的中學部，以達成目標。