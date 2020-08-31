開學│幼稚園新學年網上開學缺師生互動　校長憂損新生社交能力　

本港受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，教育局早前公布全港學校可在8月17日後，按原先擬定日期開學，但必須暫停所有面授課堂及校內活動，變相新學年需延續在家網上學習。 香港靈糧堂幼稚園旗下共有六間分校，今年的學前班（N班）及幼兒班（K1）學生設網上迎新活動，9月1日將「網上開學」，過往父母首次送子女上學的不捨場景，今年或要稍遲才能體驗。 總校長陳曾建樂認為，幼稚園屬學前階段，講求互動探索，現時的在家學習安排對兒童的成長會有一定影響，即使有勞作及工作紙亦違背教育原意，例如缺乏社交能力訓練、師生互動等，「小朋友喺學校爭嘢玩，其實都係一種學習。」對於K1新生，她則認為「網上開學」令學生難以認識教師，恢復面授課堂後亦需要更長時間投入校園。

新學年的課堂安排方面，香港靈糧堂幼稚園計劃增加互動課堂的比例，而非單純依靠錄製短片。（黃舒慧攝）

上學年畢業禮只能畫下不完美句號 迎新活動亦移師網上直播

受疫情影響，香港靈糧堂幼稚園上學年的畢業禮沒有音樂劇演出，亦不能讓家長到現場參加，只能相約在餐廳看直播。事實上，校方接獲教育局提早放暑假的要求後，已立刻應變提早舉行畢業禮，而且需在一日的極短時間內準備就緒。總校長陳曾建樂慨歎，雖然在教師團隊的應變下順利完成畢業禮，但只能畫下一個不完美的句號，她形容：「沒有畢業禮表演，學生失去了一個『精彩的課堂』。」

上學年停課及復課帶來的挑戰似乎只是引子，新學年仍需繼續停止面授，只能「網上開學」，幼稚園亦需繼續「變陣」，首項挑戰是K1新生的迎新安排。陳曾建樂說，各分校的開學日期為9月1日，8月尾為K1新生舉辦迎新活動，但只能移師網上直播，班主任老師亦會向逐個致電學生、家長，甚或會個別視像通話，令雙方熟悉。

香港靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂（右）、秀德及荃灣分校校長丁敏儀（左）。（黃舒慧攝）

然而，陳曾建樂認為，網上迎新頂多只能讓K1新生認識校園硬件，但難以認識老師，即使日後恢復面授，亦需要很長時間投入校園。對低班（K2）及高班（K3）學生來說，由於教師各有擅長級別，班主任教師跟隨升班的做法存在技術困難，因此K2及K3學生同樣面對不熟悉教師的隱憂。

網課亦冀能增加互動課堂比例

新學年的課堂安排方面，校方期望能增加互動課堂的比例，而非單純依靠錄製短片。秀德及荃灣分校校長丁敏儀說，上學年較多採用發放預錄短片形式作網上教學，Microsoft Teams直播互動課堂則維持每周2至3堂；新學年則期望可調高互動課堂的比例，亦會考慮推行「電話讀書計劃」，讓師生有更多交流。

丁敏儀直言，網上教學跟以往課程不同，內容需重新調整，但由於學校設有影音員職位，支援教師團隊的直播、教材攝製；加上香港靈糧堂幼稚園六間分校可以共享教材，從而能令教學短片更豐富。

幼稚園的網上教學跟以往課程不同，內容需重新調整。香港靈糧堂幼稚園六間分校可以共享教材，令教學短片更豐富。（黃舒慧攝）

若只有勞作及工作紙 「家長唔會放過」

教育局局長楊潤雄早前表示，幼稚園學生年紀尚小，未必需要網上學習，建議提供簡單工作紙或勞作。他又指，可透過網上拍片或閱讀等方式保持他們的學習興趣，培養閱讀習慣。

對於楊潤雄的說法，丁敏儀笑言：「只做勞作及工作紙，家長唔會放過你。」陳曾建樂認為，幼稚園學生只做工作紙並不足夠，學前階段講求互動探索，對上學年及新學年的一批學生來說，目前學習模式會對他們的成長有一定影響，例如社交能力、語言發展、體能發展等。若情況持續，她形容：「有所違背教育原意，小朋友喺學校爭嘢玩，其實都係一種學習。」

香港靈糧堂幼稚園計劃增加互動課堂的比例，而非單純依靠錄製短片。（黃舒慧攝）

期望日後可放寬 每周可面授上課一天

陳曾建樂續指，K3成長、學習速度尤其較快，在創作技巧、解難能力方面需加以協助及栽培，例如在分校內設有不同款式的水龍頭，讓學生去廁所時都能持續接受新事物；網上學習缺乏師生互動，在校內上課時，老師會每日擁抱學生，讓他們學懂「愛」的感覺，相關學習體驗是難以取替。她期望當局稍後能逐步放寬，建議當局可讓幼稚園每周面授上課一天。

至於學前班（N班）方面，丁敏儀認為，教育局應說明停課時的收費標準，該校N班自3月起減免學費，例如4月及5月家長只需繳交半額學費。她指，目前確有N班學生退學，但情況不算嚴重。