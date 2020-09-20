四成家庭收入減　機構：家長宜與子女討論　共同解決經濟困難

香港家庭教育學院（IFE）於9月5日至14日期間進行了一項「有關子女理財的家長意見調查」，發現超過四成家庭因疫情收入減少；近八成認為經濟轉變對家庭關係帶來壓力；超過九成家長認為疫情帶來的轉變，令子女更需要學習理財。 IFE副主席余榮輝先生建議，家長可持開放態度告訴子女家庭出現經濟困難，令子女明白父母難處同時，更可一起商討如何面對經濟困難，藉此機會教育子女理財知識；余榮輝又指出，家長與學校在教導子女理財觀念上皆扮演重要角色，學校可推行家教合作的親子理財教育。

香港家庭教育學院（IFE）於9月5日至14日期間進行了一項有關「有關子女理財的家長意見調查」，透過電話訪問的形式訪問了553名中小幼家長。

調查結果顯示，有超過四成（42.1%）家長表家庭收入於疫情期間減少了；而有近八成（79.9%）受訪者認為疫情下的經濟轉變令家庭關係帶來壓力；有超過九成（91.5%）家長認為疫情帶來的經濟轉變，令子女更雖要學習理財；唯不足一半（45.8%）家長會間中與子女討論理財之事。

疫情是個機會 讓家長子女一同學習理財

IFE副主席余榮輝先生指出，疫情下家庭收入難免會受到影響，家長可持開放態度告訴子女家庭出現經濟困難，令子女明白父母難處，亦有助父母減壓，有助提升情緒及壓力管理能力及保持家庭和諧；余榮輝亦建議，家長可與小朋友一同商討如何開源節流，計劃如何面對經濟困難，例如全家實行節儉生活態度等。

疫情下應裝備自己 以應對未來

余榮輝又表示，留意到疫情底下，成人可能面臨職位轉變，如降職甚至解僱等；而年輕人或應屆畢業生則要面對難以就業等苦惱。余榮輝建議，嘗試以積極態度面對當前挑戰，善用時間裝備自己，例如參加進修課程增值自我等；不用過分介懷未能獲得理想待遇的情況，並嘗試接受待遇較差的工作。

建議推行家校合作親子理財教育

調查中又顯示大部份受訪家長認為家長與學校在理財教育中階扮演重要角色（分別有99.7%及89.1%），但近六成（59.4%）家長表示子女的學校很少舉辦有關親子理財教育的活動。余榮輝建議學校可推行加考合作的親子理財教育，為家長舉行相關活動或課程，以協助家長在日常生活中教育子女正確理財觀。